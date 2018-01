MotoGP, superbo inizio per Alma Pramac Racing nei test ufficiali di Sepang: Petrucci 4°, Miller 5°

Sepang MotoGP™ Official Test - Sepang International Circuit - DAY 1

I primi test invernali della stagione 2018 di MotoGP iniziano alla grande per Alma Pramac Racing.Sul circuito di Sepang, infatti, Danilo Petrucci e Jack Miller chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione la prima giornata di test che ha visto chiudere 4 Ducati (Dovizioso 2° e Lorenzo 3°) nelle prime cinque posizioni dietro a Dani Pedrosa.Dopo la pioggia scesa abbondante al mattino, Petrux e Jack hanno preferito scendere in pista solo nel pomeriggio in condizioni di asciutto.Danilo Petrucci ha compiuto qualche giro sulla Ducati Desmosedici GP 2017 per poi salire sulla versione 2018 dopo lo shake-down effettuato da Michele Pirro. Petrux ha avuto subito un grande feeling girando con tempi interessanti e nel time attack di fine sessione ha ottenuto il tempo di 2:00.123 che vale la quarta posizione.Un fantastico inizio anche per Jack Miller. Il pilota australiano ha confermato di sentirsi a suo agio sulla Ducati Desmosedici GP 2017 e giro dopo giro il suo feeling è aumentato in modo evidente. I tempi con la gomma media usata erano già buoni poi sul time attack con la morbida ha centrato il 5° posto a soli 55 millesimi dal compagno di squadra.4° Danilo Petrucci - 2:00.123 (30 laps)“Devo dire di essere molto contento per aver iniziato così. C’è sempre un po’ di pressione il primo giorno e dopo due mesi senza andare in moto questo è un bel risultato. La moto nuova mi piace molto, è istintiva e posso spingere di più in molte parti del circuito. Non c’è un punto dove la moto è nettamente migliore o peggiore ma rende tutto molto più facile. L’erogazione è molto fluida e questo mi permette di seguire il mio istinto”.5° Jack Miller – 2:00.178 (43 laps)“Abbiamo lavorato molto sul passo gara, pensando anche ai dettagli, passo dopo passo. Abbiamo provato anche gomme differenti e mi sono sentito a mio agio con tutte le soluzioni. Il tempo con la gomma media era già molto positivo poi alla fine della sessione sono riuscito a migliorare ulteriormente con la morbida. Il feeling è davvero positivo. Anche se è solo la prima giornata di test posso dire di essere moto soddisfatto”.