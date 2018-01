Atletica, Noa Rocchigiani sugli scudi nel lungo al palaindoor di Padova

Positivi segnali da Firenze per Facchielli, Gepponi e Moscatelli

Lo scorso fine settimana ha visto l’Uisp Atletica Siena entrare nel vivo della stagione invernale, una due giorni densa di appuntamenti e risultati con gli atleti del settore assoluto impegnati nei palazzetti indoor di Padova e Firenze, e i ragazzi del settore promozionale in gara nella campestre provinciale a San Gimignano.Noa Rocchigiani, classe 2000, da poco nella categoria juniores, sulla pedana del Palaindoor di Padova è stata capace di riscrivere il proprio personale nel salto in lungo atterrando a 5,67m; misura che ha permesso all’atleta allenata da Stefano Giardi di chiudere al terzo posto assoluto, attestandosi provvisoriamente al secondo posto delle graduatorie italiane di categoria.Da Padova sono giunti anche i risultati di Virginia Ciani, quarantanovesima nei 400m in 1'02''47 e trentottesima nei 200m in 27''60; Ian Moretti quattordicesimo nel salto in alto con 1,88m, e Francesco Raciti, quarantottesimo in 24’’04 nei 400m.Nell’impianto indoor dell’Asics Marathon Stadium di Firenze si sono svolte tra sabato e domenica due manifestazioni a carattere regionale: Ares Gepponi ha chiuso al secondo posto nel lancio del peso con 12,39m; Claudio Facchielli correndo i 60m in 7''14 con il in batteria, ha concluso con il quarto piazzamento la migliore delle finali disputate con il tempo di 7''10; sempre nei 60m Simon Pietro Delprato, 7''39 in batteria ha chiuso quarto nella terza finale in 7''37; Filippo Baiano ventiduesimo in 7''42.Hanno completato i risultati di Firenze: Alberto Menicori, quinto nel salto triplo con 12,02m; Linda Moscatelli, 9''40 in batteria , e seconda posto in finale in 9''43 nei 60Hs allieve, sui 60m, 8''31 in batteria e secondo posto nella quarta delle finali disputate in 8''35; Emma Di Pietra, cinquantatreesima assoluta nei 60m in 8''87 e dodicesima nel salto in lungo con 4,53m; Sara Mechi, cinquantacinquesima assoluta nei 60m in 8''88; Livia Ferrini, sessantunesima nei 60m in 9''11; Silvia Fregoli, sessantasettesima nei 60m in 9''22; Emma Sarri, settima nei 60Hs allieve in 10''02 e nona nel salto in lungo con 4,69m; Elena Monciatti, ottava nel salto in alto con 1,50m; Elena Bucciarelli, undicesima nel salto in lungo con 4,59m.A San Gimignano, infine, come ogni anno si è tenuta la fase provinciale di corsa campestre dedicata ai settori promozionali, dove circa trenta giovani atleti biancorossoneri hanno portato l’Uisp Atletica Siena al terzo posto tra le sette società partecipanti.