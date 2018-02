Quattro settimane di gare, eventi, incontri e convegni dedicati alle discipline sportive e ai suoi protagonisti

A Siena tutte le emozioni del grande sport con la nuova edizione della “Sport Siena Weekend”

Si parte con TerreSiena Ultramarathon e si continua con RCS Strade Bianche e il suo spettacolare arrivo in Piazza del Campo

Quattro settimane per vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature: cultura, emozioni, divertimento, attività fisica e ricreativa. Da sabato 24 febbraio a domenica 18 marzo a Siena torna la nuova edizione della ‘Sport Siena Weekend’, con un ricco calendario di incontri, eventi e gare per raccontare l’universo sportivo senese. La kermesse, giunta ormai alla sua quinta edizione, mette in scena eventi di rilievo nazionale e internazionale, come la Rcs Strade Bianche e la Terre di Siena Ultramarathon, con appuntamenti originali come il Duathlon Città di Siena o ‘Nuotiamo Insieme’, evento solidale a sostegno delle associazioni di volontariato senesi. Dalla corsa al ciclismo, passando per il nuoto, il pattinaggio, il baseball e l’atletica, sarà possibile vivere e scoprire il meglio dello sport e tutti i suoi protagonisti.Primo week end fra podismo e trekking. La Sport Siena Weekend si aprirà con la V edizione della “Terre di Siena Ultramarathon”, in programma domenica 25 febbraio. Tre percorsi che collegano due siti patrimonio Unesco: San Gimignano e Siena e che attraversano un territorio unico e paesaggi mozzafiato. I tre percorsi sono: cinquanta chilometri da San Gimignano, trentadue da Colle Val d’Elsa e i diciotto da Monteriggioni che si concluderanno tutti con l’arrivo nella splendida cornice di Piazza del Campo a Siena. Quest’anno, inoltre, la Terre di Siena sarà dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, con il logo “Stop alla violenza sulle donne” presente su ogni pettorale. Per i meno allenati, tra le novità di quest’anno anche due momenti dedicati al trekking urbano nel centro storico di Siena. Le camminate slow saranno in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio. Per info e iscrizioni è possibile vistare il sito internet www.terredisienaultramarathon.it , scrivere una mail a ultramarathon@sienaispit e chiamare la Uisp Siena al numero 0577271567. Sui social è possibile seguire la pagina Facebook Ultramarathion Terre di Siena. Sempre in aperture dell’edizione 2018 della Sport Siena Weekend, sabato 24 febbraio, presso la Sala di Palazzo Patrizi in via di Città a Siena si svolgerà la conferenza “Egadi Project 2017” dell’Associazione Subacquei Senesi. Dalle ore 17.30 i sub di Siena mostreranno il materiale multimediale legato ad alcune tecniche di ricerca archeologica marina, che hanno portato alla luce i resti delle imbarcazioni romane e cartaginesi relative alla Prima Guerra Punica (241 AC).Secondo weekend sui pedali con Rcs Strade Bianche. Il secondo weekend di eventi, in programma da venerdì 4 a domenica 6 marzo, sarà interamente dedicato al ciclismo. Sabato 5 marzo prenderà il via Rcs Strade Bianche professionisti che vedrà alle ore 9.30 la partenza dalla Fortezza Medicea della competizione femminile, mentre alle ore 11 partirà la gara maschile con ingresso da Fontebranda e arrivo in Piazza del Campo. La corsa è organizzata da RCS Sport. Tutto le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.gazzetta.it/Speciali/StradeBianche.it . Domenica 6 marzo, invece, partirà alle ore 9 la RCS Gran fondo Strade Bianche per dilettanti. Il percorso prenderà il via dalla Fortezza Medicea per giungere in Piazza del Campo a Siena. Per scoprire il percorso è possibile visitare il sito www.gfstradebianche.it. Venerdì 2 marzo il lungo weekend “ciclistico” comincerà, alle ore 18, con un corso per operatore delle società sportive dal titolo “Le Strade Bianche: un’occasione di confronto fra ciclismo femminile e ciclismo maschile”, press il polo didattico dell’Università degli Studi di Siena in via Mattioli.Tra nordic walking e solidarietà, tutte le occasioni sportive. La camminata con i bastoncini del nordic walking, l’incontro con i campioni e le campionesse del pattinaggio corsa senese e il nuoto “solidale” saranno i principali ingredienti del terzo weekend della rassegna. Il programma si aprirà giovedì 8 marzo con il convegno ‘Performance: aspetti della prestazione umana e sportiva”, coordinato dal professor Paolo Bernini e in programma dalle ore 17 in Sala delle Lupe. Venerdì 9 marzo si terrà la “Palestra dei talenti, laboratori di sport e lifeskilles”: laboratori esperienziali di collaborazione, inclusione/esclusione e aggregazione nello sport. Un‘iniziativa che si terrà dalle ore 8.15 alle ore 13.30 presso la struttura del Campo scuola “Renzo Corsi” di Viale Avignone a Siena. L’incontro è rivolto alle classi medie inferiori del Comune di Siena. Per informazioni è possibile contattare Elena Lorenzini al numero telefonico 329 0117588 e via email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sabato 10 marzo, invece, appuntamento con lo sport “solidale”. Dalle ore 17.15 presso la piscina comunale dell’Acquacalda, l’associazione Siena Nuoto, in collaborazione con Uisp, Coni, Coni Paralimpico e le associazioni “Il laboratorio”, “Le Bollicine”, “Associazione Senese Down”, darà vita all’evento “Nuotiamo Insieme”. Per informazioni possibile contattare Simone al numero 3351016623 o scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .A spasso tra i musei di Contrada, con i pattini e in mountain bike. Tutte le emozioni dello sport accompagneranno grandi e piccini anche a marzo. Sabato 10 e domenica 11marzo la Fortezza Medicea ospiterà le lezioni gratuite dedicate alle dimostrazioni di nordic walking. La camminata con i bastoncini tornerà anche domenica 11 marzo con la tappa nordic walking challenge 2018 di dieci chilometri alla scoperta di Siena e alla scoperta dei Musei di Contrada. Per l’occasione sarà possibile partecipare alla passeggiata non competitiva di circa dieci chilometri per ammirare a ritmo slow il centro storico di Siena. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.nordic-walking-siva.it , scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , chiamare il numero di telefono 3357019231. La giornata di festa proseguirà domenica 11 marzo con l’evento “Pattina con i Campioni, a partire dalle ore 14.30 presso gli impianti Mens Sana al PalaChigi, in Viale Sclavo, in compagnia degli istruttori della Polisportiva Mens Sana e degli atleti Campioni d’Italia 2018. Parteciperanno al pomeriggio, che sarà inaugurato con il Campionato provinciale federale dei piccoli roller (dagli 8 agli 11 anni), anche gli atleti campioni mondiali e europei della Mens Sana. Per informazioni è possibile contattare Martina Pollastrini al numero 3474997171, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure consultare il sito www.pattinaggiocorsasiena.it . Il pomeriggio proseguirà, alle ore 17 presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, con la cerimonia di premiazione della gara “Per Slalom e per amore”, la gara di slalom fra Società di Contrada. La giornata di festa prevede anche un appuntamento per gli appassionati di mountain bike con “Giresplorando”, un percorso di trenta chilometri alla scoperta della Battaglia di Montaperti. Partenza alle ore 9 dalla Fortezza Medicea, rientro alle ore 12.30 con aperitivo offerto dal Gruppo Spritz Bike. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Massimiliano Gonzi al numero di telefono 333 8949510 o su whatsapp.Quarto weekend con atletica, baseball, duathlon e il gran finale a teatro. Programma ricchissimo anche per il quarto e ultimo weekend della rassegna senese. Si comincia venerdì 16 marzo con la “Palestra dei talenti”, il secondo appuntamento presso il Camposcuola di Siena dedicato ai ragazzi delle classi medie inferiori. Sempre venerdì 16 marzo spazio all’approfondimento con il convegno “Sport e tempo libero nell’Italia contemporanea: identità locale e nazionale a confronto” organizzato dalla Fondazione Bianca Biccolomini Clementi Onlus, presso Palazzo Piccolomini, in via Banchi di Sotto, 81 a partire dalle ore 9.30. Piazza del Campo sarà la magnifica cornice per atletica e baseball nella giornata di sabato 17 marzo. Al mattino, dalle ore 10, sarà allestita una pista di atletica per l’edizione 2018 di “Velocissimi”. Per informazioni è possibile chiamare Alessandro al numero 3487439855. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, gara di salto in alto con “High Jump Contest” con una prima parte riservata alle scuole e una seconda parte che vedrà la partecipazione di atleti e atlete di livello nazionale e regionale per la gara assoluta uomini e donne. Per informazioni è possibile chiamare Stefano al numero 3358353436. Dalle ore 15, sempre Piazza del Campo, ospiterà Street Baseball “Batti e corri…in Campo”: tecnici e giocatori della serie C del Siena Baseball saranno a disposizione per provare a cimentarsi nelle prove con guantone e mazza. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure chiamare il numero telefonico 338 5283258. Sempre nel pomeriggio, alle ore 17 presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, si terrà la presentazione del libro “Soffri ma sogni, le disfide di Pietro Mennea da Barletta” del giornalista e blogger Stefano Savella.A cavallo sulla pietra serena, la campestre in Giraffa e il grande judo. Molto intensa anche la giornata di domenica 18 marzo. Si comincia al mattino, a partire dalle ore 10, con “A cavallo sulla pietra serena”, passeggiata a cavallo che partirà dal palazzetto dello sport di Siena in Viale Sclavo e attraverserà le vie del centro storici di Siena. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione le mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure i numeri telefonici 335 9510855 – 333 3257719. Nel Parco di Vigna, in Piazza San Francesco a Siena, è prevista la quarta edizione della “Campestre dentro le mura”, organizzata da Mens Sana Runners e dall’Imperiale Contrada della Giraffa. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Riabilita di Siena. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Nel pomeriggio andrà in scena il grande judo al PalaCorsoni CUS di Siena. Si partirà con il challenge giovanile di Judo a squadre “Città del Palio”, a partire dalle ore 13.30 e, dopo la competizione, ci sarà l’iniziativa “Fai judo con i campioni” per tutti coloro che vorranno provare questa disciplina. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure chiamare Gianni Colombini al numero 3347781450.Podismo e bicicletta per la gara di Duathlon. Sempre domenica 18 marzo seconda edizione del Duathlon “Città di Siena”, l’unica manifestazione che unisce podismo e ciclismo nella suggestiva cornice del centro storico di Siena, valida come terza prova del circuito nazionale di Duathlon e come prima prova del circuito New Tuscany Triathlon Cup 2018. Cinque chilometri di corsa, venti chilometri in bicicletta e infine altri due chilometri e mezzo di corsa: tutto all’interno del circondario senese, con passaggi per le vie della città patrimonio Unesco. La gara partirà alle ore 14. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il www.phisiosioprtlab.com, o rivolgersi ai numeri di telefono 3331315654 – 3491291925.Gran finale a teatro. L’edizione 2018 della rassegna che celebra tutti gli sport si concluderà alle ore 18.30 al Teatro dei Rinnovati di Siena, con “Il fuoco di Santa Caterina”. Lo spettacolo unisce arte, danza e doti acrobatiche dei ballerini, ripercorrendo la vita di Santa Caterina da Siena. La performance è diretta da Beatrice Vannoni, e vedrà alternarsi sul palco Ginevra Gentili e Tommaso Semboli, con la partecipazione dei giovani atleti e tecnici della ginnastica artistica Mens Sana 1871. Lo spettacolo è a ingresso è libero fino a esaurimento posti, per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577 292220 – 292221.Informazioni utili. Sport Siena Week End è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).