Siena, limitazioni alla viabilità sabato 3 e domenica 4 marzo per le Strade bianche e la Gran fondo strade bianche

In occasione delle competizioni ciclistiche “Strade Bianche” e Strade Bianche Women Elite” del prossimo 3 marzo, e “Gran Fondo Strade Bianche” il giorno successivo, potranno verificarsi disagi nella circolazione veicolare in concomitanza con la chiusura di alcune vie della città.Le principali strade interessate dal transito degli atleti sono: Strada Chiantigiana, Botteganova, strada delle Tolfe, via E. Berlinguer, via A. Moro, viale R. Bianchi Bandinelli, rotatoria viale Sclavo, viale Sclavo, via Fiorentina, strada dei Cappuccini, via di Collinella, strada di Pescaia, via Esterna Fontebranda, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini e Piazza Il Campo.Si invitano, pertanto i cittadini, a individuare percorsi alternativi per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio dei corridori; in particolare per sabato 3 dalle 12.30 alle 13.20 e dalle 14.50 alle 15.40 si suggerisce di percorrere: la tangenziale, per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa; viale Toselli, viale Sardegna, viale Mazzini, via Don Minzoni, per la zona dello Stadio e centro città; la tangenziale, Ruffolo, viale Toselli, viale Sardegna e Ponte di Malizia per raggiungere l'Ospedale Le Scotte. Mentre per chi proviene dalla S.R. 408 e intende recarsi all'Ospedale, si consiglia di non percorrere Strada di Scacciapensieri, ma proseguire per viale Sardegna, Ponte di Malizia, Viale Bracci. Mentre per recarsi a S. Miniato si suggerisce via Berlinguer, viale Bracci, Malizia, viale Mazzini.