Tiesj Benoot vince la Strade Bianche

Il belga ha vinto la "Classica del Nord più a Sud d'Europa"

Il belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal) ha vinto in solitaria la dodicesima edizione della Strade Bianche NamedSport, corsa del calendario UCI WorldTour, da Siena (Fortezza Medicea) a Siena (Piazza del Campo) di 184 km. Primo sul traguardo, nella storica piazza ha preceduto Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e Wout Van Aert (Verandas Willems - Crelan).RISULTATO FINALE1 - Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 184 km in 5h03’33”, media 36,369 km/h2 - Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a 39"3 - Wout Van Aert (Verandas Willems - Crelan) a 58"Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Tiesj Benoot ha dichiarato: "Non mi aspettavo di andare così forte. Ho deciso di continuare da solo dopo aver colmato il distacco da Van Aert e Bardet. Era la mossa giusta. È davvero bello finalmente ottenere la mia prima vittoria da pro. C'erano molte aspettative intorno a me dopo essere giunto 5° nel Giro delle Fiandre tre anni fa. I giornalisti belgi mi hanno messo molta pressione. Sapevo che avrei vinto qualcosa di grande un giorno, e quel giorno è oggi! Le Strade Bianche erano la mia buona opportunità."