Rcs Gran Fondo Strade Bianche: 5mila in sella tra le Terre di Siena

Due percorsi per gli atleti che si sono cimentati tra le strade sterrate che ieri hanno visto sfidarsi i grandi campioni del ciclismo mondiale

La carica dei 5mila amatori ha invaso la Fortezza Medicea di Siena per la Rcs Gran Fondo Strade Bianche, gran fondo ciclistica riservata ai non professionisti che oggi è andata in scena fra crete, colline e strade sterrate delle Terre di Siena. Polvere, sudore e tante emozioni per una gara che anche quest'anno ha visto salire in sella tantissimi appassionati della due ruote. A cimentarsi nell’impresa anche il sindaco di Siena, impegnato con gli altri in un tracciato dallo scenario unico al mondo, come quello di Siena e delle Crete. Due percorsi, lungo e medio, con partenza per tutti dalla Fortezza Medicea, dove lo start è stato dato questa mattina dall’assessore allo sport del Comune di Siena. Il tratto lungo coincide con quello della gara Women Élite, quello corto con il primo fino a Murlo dove si separa verso destra con un settore sterrato e una discesa fino Monteroni d’Arbia. Gli ultimi chilometri sono gli stessi per entrambi i percorsi.Una gara cresciuta negli anni, sia nel gradimento che nella partecipazione di atleti, come dimostra il fatto che tra i partecipanti ben l'83 per cento è arrivato da fuori Toscana, con Milano, Roma e Firenze prime tre province, seguite da Siena al quarto posto. La manifestazione è organizzata da Rcs Sport / La Gazzetta dello Sport e rientra nel cartellone degli eventi della Sport Siena Weekend: la rassegna che celebra tutti gli sport organizzata dal Comune di Siena e in programma fino a domenica 18 marzo.SSW 2018. La rassegna Sport Siena Weekend è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena per celebrare lo sport in tutte le sue forme. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).