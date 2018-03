Tennis, Chiara De Vito campionessa toscana assoluta

Eccezionale risultato della portacolori del CT Siena al Match Ball Firenze, sede del Torneo BNL di qualificazione al Foro Italico

La 20enne Chiara De Vito, 2.4 tesserata per il club di Vico Alto, si è imposta ai campionati toscani in un tabellone che contava ben 106 giocatrici di 2ª categoria.Chiara, testa di serie n. 14 del seeding, si è aggiudicata l'ambito trofeo dopo una marcia entusiasmante, senza lasciare per strada neppure un set.All'esordio la nostra portacolori ha avuto la meglio sulla 2.7 Raggi per 75 61, quindi della 2.5 Rutigliano con lo score di 75 62.Giunta agli ottavi di finale è arrivato il primo vero colpaccio, con l'eliminazione della testa di serie n.3, la 2.3 Giorgia Pinto regolata con un eloquente 64 63.Nei quarti di finale ecco lo scontro fratricida con la compagna di circolo Federica Grazioso, 2.4 testa di serie n.11. Il giorno precedente Federica Grazioso si era resa protagonista di un'ottima performance contro la giovane 2.3 pratese Giulia Peoni, sconfitta dopo una battaglia di quasi 3 ore per 46 75 62. L'incontro con Chiara, carico di significati ed emotivamente molto impegnativo come ogni derby che si rispetti, ha avuto un epilogo spiacevole. La Grazioso, sotto 75 31, ha accusato un malore che l'ha costretta ad abbandonare il match, lasciando via libera alla giovane compagna.Nella semifinale altra franca vittoria sulla 2.4 Vittoria Piangerelli, che nulla ha potuto contro il pressing di Chiara: 63 62 il netto punteggio.L'epilogo di domenica pomeriggio ha visto Chiara imporsi alla portacolori del Circolo Tennis Firenze Alessia Bianchi, testa di serie n.13, classificata 2.4.Per descrivere il valore di questa vittoria basti pensare che l'avversaria si era facilmente sbarazzata in rapida successione della 2.4 Avvantaggiati e della 2.3 Traversi, per poi eliminare clamorosamente in semifinale 64 63 la prima favorita del torneo, la fortissima Corinna Dentoni classificata 2.1.Ebbene, Chiara De Vito non si è lasciata suggestionare conducendo in porto il primo set con un agevole 63. Secondo parziale più combattuto con un brillante recupero da 45, e successiva conclusione vincendo 3 games consecutivi.Molta felicità nel box della campionessa toscana seguita per l'intero arco del torneo dal coach Massimo Ardinghi, costretto ad una continua spola tra i campi del C.T. Siena e quelli del Match Ball Firenze.Anche la maestra del sodalizio senese Martina Caciotti, co-allenatrice di Chiara, esulta per questa prestigiosa affermazione insieme al resto dello staff, la famiglia e tutti i Soci del Club.Chiara De Vito si è pertanto meritata la partecipazione al tabellone di prequalificazione del Foro Italico, dove troverà le migliori protagoniste degli altri tornei BNL disputati in tutta Italia. Appuntamento quindi alla prima settimana di maggio."Oggi (ieri, ndr) è l’ennesimo giorno in cui avverto forte il privilegio di rappresentare un’importante associazione quale il Circolo Tennis Siena; per questo sento l’obbligo di ringraziare con stima e affetto l’atleta Chiara De Vito, vittoriosa al Torneo Open di pre-qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia che assegna sia la wild card per il più prestigioso evento tennistico organizzato nella penisola, che il titolo di Campione Toscano Assoluto. Sono molto onorato per il risultato ottenuto da Chiara, amica personale prima che tennista, e grato a lei per come porta con soddisfazione i colori della Balzana, allargo le felicitazioni del Circolo anche al suo staff tecnico guidato da Massimo Ardinghi, un allenatore e una persona speciale, come lo sono i suoi collaboratori e tutti i suoi allievi della Scuola Tennis di Vico Alto. Non solo Chiara: i successi raramente vengono per i soli sforzi del singolo, anche negli sport individuali, per questo un abbraccio forte va rivolto anche ai suoi familiari in primis, ai compagni di allenamento ed a tutti coloro che la sostengono nella sua sfida. Forza Chiara, play hard", queste le parole del presidente del Circolo Tennis Siena, Giovanni Forconi.