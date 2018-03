Muay Thai: da Siena alla Thailandia

Il 20 marzo, presso il Chaweng Stadium di Koh Samui in Thailandia, combatterà l’atleta senese Edoardo Giglioli

Viaggio nel sud della Thailandia, laddove sopravvive lo spirito originario della Muay Thai, l'antica arte della boxe thailandese, per l’atleta senese Edoardo Giglioli.L’atleta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica T-Lab (Via Custoza, 31 – Siena) si sta allenando duramente da quasi tre settimane presso il camp Wech Pinyo Gym di Koh Samui, un’isola del Sud della Thailandia sotto la guida attenta del maestro Mr. Wech.L’intenso periodo di perfezionamento dell’arte marziale culminerà con la sua partecipazione all’evento “Super Fight”, che si terrà il prossimo 20 marzo alle ore 21 (ora locale) presso il prestigiosissimo Chaweng Stadium dove si cimenterà insieme ad altri talentuosi atleti locali nella categoria -63 Kg.“Il Rosso”, al secolo Edoardo Giglioli, classe ’87, dopo un’infanzia dedicata al karate tradizionale con eccellenti risultati, approda ancora minorenne al centro sportivo T-Lab dove conosce l’antica arte da combattimento della Muay Thay, disciplina micidiale prediletta dall’esercito del re del Siam, dove si sferrano poderosi calci con la tibia nuda, insieme a tecniche di ginocchio, gomito, pugilato e corpo a corpo.Ben presto raggiunge un buon livello agonistico che lo porta a confrontarsi con atleti di caratura nazionale e internazionale, gareggiando con le regole dettate dall’ I.F.M.A. (International Federation of Muaythai Amateur), collezionando 20 match a contatto pieno, fra dilettantismo e semi-pro, fino ad approdare alle selezioni europee.Costretto per alterne vicende ad allontanarsi dall’agonismo per alcuni anni, riappare recentemente sul tatami più determinato che mai.Facciamo quindi il nostro in bocca al lupo ad Edoardo che combatterà il prossimo 20 marzo nella patria della Muay Thai.