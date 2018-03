Scherma, campionati italiani under23: a Colle di Val d'Elsa titoli a Marta Ricci, Nicol Foietta e Davide Filippi

Sono Marta Ricci, Nicol Foietta e Davide Filippi i vincitori dei titoli italiani under23 di fioretto femminile, spada femminile e fioretto maschile. E' questo il verdetto della prima giornata di gara dei Campionati Italiani under23 in corso a Colle Val d'Elsa.Sulle pedane toscane i tre atleti hanno potuto festeggiare non solo la conquista del titolo tricolore di categoria, ma anche la convocazione automatica ai Campionati Europei under23 che si svolgeranno in Armenia.Nella spada femminile Nicol Foietta porta la Toscana sul gradino più alto del podio. L'atleta della Chiti Scherma Pistoia infatti conquista la gara grazie al percorso di gara netto culminato col successo in semifinale per 15-12 su Alice Clerici delle Fiamme Oro e poi in finale sulla campionessa italiana Assoluti 2017, la portacolori dell'Esercito, Roberta Marzani, superata col punteggio di 15-10. Sul terzo gradino del podio sale anche l'altra portacolori delle Fiamme Oro, Eleonora De Marchi, fermata sul punteggio di 15-9 in semifinale da Roberta Marzani.Le due gare di fioretto invece sono state marchiate dal timbro della Comini Padova: due atleti della società padovana si sono infatti imposti sia tra le fiorettiste che in campo maschile.A vincere il titolo tricolore under23 di fioretto femminile è stata infatti Marta Ricci. La fiorettista padovana ha infatti superato in finale nel derby veneto Anna Chiara Losso del Circolo Scherma Mestre, col punteggio di 15-12. In semifinale Marta Ricci aveva fermato la compagna di Nazionale ai recenti Campionati Europei Giovani, Serena Rossini (Fiamme Gialle) col punteggio di 15-11, mentre Anna Chiara Losso aveva superato per 15-8 l'atleta del Centro Sportivo dell'Esercito, Elena Tangherlini.Il campione italiano under23 di fioretto maschile è invece Davide Filippi. Il fiorettista della Comini Padova, reduce dall'argento individuale ai Campionati Europei Giovani di Sochi, si è imposto in finale sul compagno di Nazionale, Matteo Claudio Resegotti, portacolori del Circolo della Spada Mangiarotti Milano, col punteggio finale di 13-12.Il quadro delle semifinali aveva visto il vicecampione europeo under20 superare 15-6 Tommaso Chiappelli del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, mentre Resegotti aveva avuto ragione per 15-11 di Alessandro Stella del Circolo Scherma Mestre.Domani, nella seconda ed ultima giornata di gara della rassegna tricolore, saranno di scena le gare di spada maschile, sciabola maschile e sciabola femminile.- Colle Val d'Elsa, 17 marzo 2018FinaleRicci (Comini Padova) b. Losso (Cs Mestre) 15-12SemifinaliRicci (Comini Padova) b. Rossini (Fiamme Gialle) 15-11Losso (Cs Mestre) b. Tangherlini (Esercito) 15-8QuartiRossini (Fiamme Gialle) b. Pappone (Esercito) 15-10Ricci (Comini Padova) b. Donatelli (Cs Pesaro) 15-4Tangherlini (Esercito) b. Grimaldi (Frascati Scherma) 15-7Losso (Cs Mestre) b. Pacelli (Cs Roma) 15-11Classifica (34): 1. Marta Ricci (Comini Padova), 2. Anna Chiara Losso (Circolo Scherma Mestre), 3. Serena Rossini (Fiamme Gialle), 3. Elena Tangherlini (Esercito), 5. Arianna Pappone (Esercito), 6. Maria Teresa Pacelli (Club Scherma Roma), 7. Lucrezia Andrea Grimaldi (Frascati Scherma), 8. Teresa Donatelli (Club Scherma Pesaro).- Colle Val d'Elsa, 17 marzo 2018FinaleFoietta (Chiti Pistoia) b. Marzani (Esercito) 15-10SemifinaliMarzani (Esercito) b. De Marchi (Fiamme Oro) 15-9Foietta (Chiti Pistoia) b. Clerici (Fiamme Oro) 15-12QuartiMarzani (Esercito) b. Billi (Soc. Lughese) 15-5De Marchi (Fiamme Oro) b. Segatto (Scherma Treviso) 15-14Foietta (Chiti Pistoia) b. Sica (Lazio Ariccia) 15-7Clerici (Fiamme Oro) b. Isola (Aeronautica) 15-9Classifica (127): 1. Nicol Foietta (Chiti Scherma Pistoia), 2. Roberta Marzani (Esercito), 3. Eleonora De Marchi (Fiamme Oro), 3. Alice Clerici (Fiamme Oro), 5. Susan Maria Sica (Lazio Scherma Ariccia), 6. Alessandra Segatto (Scherma Treviso), 7. Sara Billi (Soc. Schermistica Lughese), 8. Federica Isola (Aeronautica Militare).- Colle Val d'Elsa, 17 marzo 2018FinaleFilippi (Comini Padova) b. Resegotti (Mangiarotti Milano) 13-12SemifinaliResegotti (Mangiarotti Milano) b. Stella (Cs Mestre) 15-11Filippi (Comini Padova) b. Chiappelli (Cs Pisa A.DiCiolo) 15-6QuartiStella (Cs Mestre) b. Funaro (Frascati Scherma) 15-13Resegotti (Mangiarotti Milano) b. Velluti (Cs Mestre) 15-12Filippi (Comini Padova) b. Dal Santo (Cs Mestre) 15-3Chiappelli (Cs PIsa A.DiCiolo) b. Bertolazzi (Mangiarotti Milano) 15-11Classifica (91): 1. Davide Filippi (Comini Padova), 2. Matteo Claudio Resegotti (CdS Mangiarotti Milano), 3. Tommaso Chiappelli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 3. Alessandro Stella (Circolo Scherma Mestre), 5. Andrea Funaro (Frascati Scherma), 6. Pietro Velluti Franzi (Circolo Scherma Mestre), 7. Alvise Dal Santo (Circolo Scherma Mestre), 8. Alessandro Bertolazzi (CdS Mangiarotti Milano).