Mugnaini oro a Roma nell’Europeo del Brazilian Jiu Jitsu

Ancora successi per la sezione della Polisportiva Mens Sana 1871

Nuovi successi per la sezione del Brazilian Jiu Jitsu della Polisportiva Mens Sana 1871, attraverso l’asd Ronin: Stefano Mugnanini ottiene l’oro di categoria nel campionato europeo No Gi che si è svolto a Roma, mentre cinque biancoverdi sono protagonisti nel Pistoia Challenge 2018.Stefano Mugnaini ha portato a casa la medaglia più prestigiosa nella categoria Master 2 viola, durante l’European jiu jitsu No Gi che si è svolto nella struttura del PalaPellicone a Lido di Ostia di Roma nello scorso week end. Un altro grande risultato per il senese, che ormai da diversi anni si affaccia sugli scenari nazionali e internazionali della disciplina del Brazilian Jiu Jitsu.Nel precedente week end, atleti senesi in primissimo piano al Pistoia Challenge 2018, una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale: cinque gli atleti biancoverdi in gara, cinque gli atleti a podio. Simone Vivarelli ha ottenuto l’argento No Gi nella categoria bianca-adult 73 kg e il bronzo Gi nella categoria bianca – adult 76 kg; Arianna Antonuzzo ha conquistato l’oro No Gi nella categoria bianca – adult 61,5 kg; Nicola Bettini ha portato a casa l’argento Gi nella categoria bianca - master 70 kg; Marco Vieri è stato bronzo Gi nella categoria blu-master 70 kg e Beatrice Becattini ha ottenuto sia l’oro No Gi nella adult - blu 66,5 kg e l’argento Gi nella adult - blu 69 kg. Risultati che mostrano la bontà del lavoro svolto da tecnici e atleti senesi della sezione del Brazilian Jiu Jitsu della Polisportiva Mens Sana 1871.