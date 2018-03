Motocross, ottimo debutto al Campionato italiano femminile per la giovane pilota senese Elisa Galvagno

Elisa Galvagno, la giovanissima senese campionessa di motocross, è salita sul podio due volte classificandosi sia terza assoluta sia aggiudicandosi il primo posto della speciale classifica under 17 al debutto in Campionato nazionale Motocross Senior e Femminile.Lo scorso fine settimana si è aperta infatti la stagione presso il crossodromo Monte Coralli di Faenza. La Galvagno corre per la prema volta quest'anno su di una moto 125 di cilindrata, dopo un inverno passato ad allenarsi duramente, migliorandosi volta dopo volta, con impegno, concentrazione e dedizione.La giovane centaura è allenata da Alessio “Chicco” Chiodi, pluricampione mondiale di motocross da diversi anni, e appartiene al moto club Megan Racing di Borgo San Lorenzo, guidato da Floriano Raspanti.Nelle prove libere e cronometrate, le 35 ragazze partecipanti hanno cercato di aggiudicarsi il miglior tempo sul cronometro per il cancelletto di partenza della domenica. Elisa Galvagno ha ottenuto un buon tempo, il quarto sulla griglia di partenza: scattata subito bene dal cancelletto nella prima manche piazzandosi subito tra le prime tre posizioni e cercando di mantenere un notevole passo di gara, purtroppo a pochi giri dalla fine una scivolata le ha fatto perdere una posizione e chiudere la manche quarta. Nella seconda manche altra partenza perfetta, alla prima curva la senese era seconda, ma ha mantenuto il ritmo fino alla fine, aggiudicandosi così il terzo posto assoluto.Il prossimo appuntamento di Elisa Galvagno è la seconda prova del campionato italiano femminile a Castel San Pietro Terme il 21 e 22 aprile prossimo.