Rugby protagonista a Rapolano con il Torneo del Cinghialino e del Cinghialone

Sabato 14 e domenica 15 aprile un’intensa due giorni dedicata alla palla ovale

In campo gli Over 40 e le categorie giovanili che vanno dall’Under 6 all’Under 12

Una vera e propria invasione di appassionati di rugby di tutte le età e provenienti da più parti d’Italia. È quella prevista a Rapolano Terme, sabato 14 e domenica 15 aprile, per la seconda edizione del Torneo del Cinghialino e del Torneo del Cinghialone, organizzati dal Crete Senesi Rugby. Si tratta di un intenso fine settimana dedicato alla palla ovale, cui prenderanno parte 14 diverse società che porteranno complessivamente 47 squadre: previsto pertanto, a Rapolano, l’arrivo di circa 700 persone tra atleti, sostenitori e famiglie dei giovani rugbisti. Intensissimo il programma della due giorni di incontri.Il Torneo del Cinghialone - Sabato 14 aprile, spazio al Torneo del Cinghialone, riservato alla categoria Over 40 e che si disputa allo stadio comunale “Ubaldo Passalacqua”: a sfidarsi il Pro Recco Rugby, le Vecchie Spugne di Fiumicino, il Sesto Fiorentino Rugby Old e i senesi de I Banditi Old Rugby. Incontri al via alle ore 15, alle 19 terzo tempo rugbistico con aperi-cena e musica di Dj Tex.Il Torneo del Cinghialino - Intensissima la giornata di domenica 15 aprile con gli incontri che partiranno addirittura alle 8.15 del mattino, fino ad arrivare al pomeriggio quando poi si svolgeranno le finali. In campo le categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12: gli incontri, oltre che nello stadio comunale “Ubaldo Passalacqua”, si tengono nelle strutture sportive del Comune di Rapolano, che patrocina l’evento e in campi ricavati al Parco dell'Acqua, “cornice verde” situata di fronte alle Terme Antica Querciolaia e dove si sfideranno le categorie Under 6 e Under 8. Ai nastri di partenza, oltre ai padroni di casa del Crete Senesi Rugby, il Cus Siena Rugby, il Vasari Rugby Arezzo, il Rugby Etruschi Livorno, il Rugby Segni (Roma), il Sesto Fiorentino Rugby, il Reds Rugby Team (Imperia), il Botticino Rugby Union (Brescia), il Rugby Rufus da San Vincenzo (Livorno), il Città di Castello Rugby, l’Appia Rugby (Roma), il Rugby Fiumicino e i Puma di Campi Bisenzio.Cinghialino premio social – Oltre alle sfide sul campo, si terrà anche una sfida social dedicata alle società che prenderanno parte al torneo dei mini-rugby: gli appassionati potranno mettere un like sulla pagina Facebook del Crete Senesi Rugby agli stemmi delle squadre partecipanti, la società con il maggior numero di “mi piace”, si aggiudicherà il Cinghialino social.Info - Programma e info complete sui tornei si trovano su www.cretesenesirugby.it e su torneodelcinghiali.wixsite.com/cinghialino. Telefono: 335-8749631; Facebook: “Crete senesi rugby”.