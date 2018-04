Pattinaggio artistico a rotelle, Noemi Perosillo campionessa regionale FISR

Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica per le atlete della Polisportiva Olimpia, sezione pattinaggio

Inizia con una vittoria ai campionati regionali, la stagione di gare della sezione pattinaggio artistico della Polisportiva Olimpia, ad ottenerla domenica scorsa sulla pista dell’Oltrarno di Firenze, è stata Noemi Perosillo che ha vinto il titolo regionale nella specialità obbligatori, categoria Divisione nazionale D, l’atleta colligiana con una gara di spessore ed buon punteggio (36,8) ha prevalso nettamente su Carlotta Bardelli ASd Calenzano (punti 33,2), Rebecca Cappella della Fiorentina Pattinaggio (30,9) e Romano Giada del pattinaggio La Stella di Livorno (30,60).Sempre domenica si sono tenute altre gare regionali, da segnalare l’ottimo terzo posto di Alessia Mancini nella specialità del libero, categoria Divisione nazionale D, che con una gara accorta, ha ottenuto un buon punteggio (38,4) alle spalle di Cavini Alexia della società Cresco (PI), campionessa regionale con il punteggio di 41,70 e Camilla Cattaneo della Fiorentina Pattinaggio, seconda con 41,40. In questa gara Noemi Perosillo ha ottenuto un buon quinto posto, mentre nella categoria Divisione Nazionale C, specialità libero, buon piazzamento di Matilde Piccini, in una gara con un nutrito numero di partecipanti. Tutte e tre le atlete si hanno staccato il pass per gli italiani di Piancavallo.Per le gare regionali Uisp, che si sono tenute a Follonica, da segnalare l’ottimo quarto posto di Caterina Castelli, nella categoria Juniores Giovani, specialità libero, e la prova un po’ al di sotto delle attese di Sofia Lorenzoni che sicuramente si riscatterà nelle prossime gare Fisr.