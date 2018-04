Tennis: per Maria Masini seconda qualificazione consecutiva agli internazionali BNL d'Italia

Con Paolo Lorenzi e Chiara De Vito tre allievi della scuola tennis di Vico Alto al Masters 1000 ATP di Roma

La senese Maria Masini e la romana Giorgia Marchetti, di nuovo insieme come nella passata stagione, si sono qualificate per il doppio del Masters 1000 ATP che si svolgerà a Roma dal 7 al 20 maggio. Maria e Giorgia si sono infatti aggiudicate il titolo di doppio nel torneo appena terminato presso il Tennis School "Montekatira" di Catania valevole per qualificarsi agli internazionali BNL d'Italia. Dopo un paio di match senza storia, hanno superato senza perdere un set Veronica Napolitano (2-4) e Miriana Tona (2-5) in semifinale e Dalila Spiteri (2-1) e Marianna Natali (2-3), accreditate con la testa di serie n. 1 del tabellone, in finale.Per Maria e Giorgia non è la prima esperienza romana, già nel 2017 avevano calcato i campi del Foro Italico superando ben due match di qualificazione e mostrando un tennis di alto livello tecnico.Il dato di grande interesse è che tre giocatori senesi: Paolo Lorenzi, Maria Masini e Chiara De Vito, nati e cresciuti nella scuola tennis di Vico Alto, rappresenteranno la nostra Città in uno dei più importanti tornei dell’intero circuito mondiale.