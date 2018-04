Premio giornalistico ''Estra per lo Sport'': il 15 maggio ultima data utile per partecipare

L’iniziativa è estesa a tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti, e praticanti delle Scuole di Giornalismo regolarmente iscritti all’Ordine di categoria che avranno espresso al meglio il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport attraverso i loro elaborati

Manca poco meno di un mese al 15 maggio, termine ultimo per poter partecipare alla seconda edizione del Premio Estra per lo Sport, pensato e promosso da Estra S.p.A, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e SG Plus Ghiretti & Partners.“Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” vuole offrire nuovamente un supporto nell’adempimento dell’attività giornalistica ai professionisti ed ai pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria. Potranno essere presentati elaborati pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 15 maggio 2018.Saranno assegnati tre premi del valore di € 1.500 ai migliori servizi delle categorie “Televisione e radio”, “Carta stampata” e “Web e blog” per i media a valenza nazionale e territoriale per le regioni Toscana e Marche. Inoltre, la Giuria potrà attribuire tre Premi Speciali del valore di € 1.000, Premio alla Carriera, Premio Donna di Sport e Premio Redaelli, ed una Menzione d’Onore.A patrocinare il Premio sono numerose realtà: CONI Toscana; CONI Marche; Comitato Italiano Paralimpico; Regione Toscana; Fondazione Candido Cannavò; Special Olympics; Ordine Nazionale dei Giornalisti; Ordine dei Giornalisti della Toscana; Ordine dei Giornalisti delle Marche; Federazione Nazionale Stampa Italiana; Associazione Stampa Toscana; Lega Serie A; Lega Serie B; Lega Pro; Gruppo Fiamme Gialle.Il bando è consultabile e scaricabile anche on-line ai siti di: Estra ( www.estraspa.it ), Ussi ( www.ussi.it ) ed SG Plus ( www.sgplus.it ).Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa: 0521/531711 o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.