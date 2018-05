CT Siena, arriva a sorpresa a Siena la scudettata Corinna Dentoni

Grande colpo a sorpresa a campagna acquisti quasi conclusa per il Circolo Tennis Siena, in vista della serie A2 femminile del prossimo autunno. Il club di Vico Alto - grazie al sostegno dei suoi sponsor, in primis Banca Cras che da anni assiste la compagine senese, e alla sapiente regia del direttore sportivo Franco Di Simplicio e del leader dello staff tecnico Massimo Ardinghi che riesce a combinare sapientemente il mix tra guida tecnica e contatti frutto della esperienza nel circuito - ha ingaggiato la pluricampionessa d’Italia di serie A1 Corinna Dentoni.La tennista versiliese, forte dei titoli italiani di singolo e doppio conseguiti negli ultimi campionati italiani a Foggia dello scorso settembre, si è appena svincolata dal Tennis Club Prato e approda al sodalizio di Vico Alto dopo avere conquistato anche 4 scudetti a squadre negli ultimi 5 anni.Corinna, nata a Pietrasanta nel 1989, ha raggiunto la posizione numero 132 nella classifica WTA nel giugno 2009. In carriera ha disputato più volte le qualificazioni dei quattro tornei del Grande Slam approdando al main draw del Roland-Garros nel 2009 e nel 2011. Ha inoltre vinto un Challenger da 25.000 $ a Telavi, in Georgia, e 7 Futures da 10.000 $. L'ultimo recente successo all'Open di prequali @Road to Foro BNL tenutosi al Circolo della Stampa Sporting di Torino ha inoltre consentito a Corinna di strappare il pass per gli Internazionali BNL d'Italia del Foro Italico, a Roma, dove disputerà anche il doppio e si unirà alla folta compagnia senese iscritta ai vari tabelloni (Paolo Lorenzi nel principale, Chiara De Vito e Federica Grazioso alle pre qualificazioni nel singolo e Maria Masini a quelle nel doppio). Cinque tennisti di Vico Alto quindi in campo nel cosidetto "quinto slam".Corinna Dentoni rinforza ulteriormente una rosa già assai competitiva, facendo nuovamente squadra, non solo con il suo capitano Massimo Ardinghi ma anche con le storiche coetanee e compagne già dai tempi delle categorie under: Federica Grazioso, amatissima bandiera senese trascinatrice delle ultime sette edizioni consecutive del campionato, e Martina Caciotti alla quarta stagione a Vico Alto, nonchè terza da Maestra del Circolo, seguita con grande trasporto dai suoi allievi. Il roster si completa inoltre con la giocatrice del vivaio in forte progresso Chiara De Vito(recentemente laureatasi Campionessa Toscana Assoluta al Torneo BNL del Match Ball Firenze - Country Club e qualificata per gli Internazionali d'Italia 2018) e le due straniere: la spagnola già 72 nel ranking WTA Laura Pous Tióalla sua seconda stagione in bianconero e l’altro neo acquisto ungherese Ágnes Buksi Bukta (attualmente 340 WTA).I regolamenti federali impediscono purtroppo di schierare in contemporanea nuove tesserate e straniere ma il Capitano della squadra Massimo Ardinghiavrà ampia facoltà di scelta nella competizione che inizierà il 7 ottobre con il girone eliminatorio a 7 squadre; le prime 3 compagini in classifica accederanno ai playoff per la promozione alla serie A1. Il Presidente Giovanni Forconi, il Direttore Sportivo Franco Di Simplicio, i Consiglieri e il corpo sociale, nonché lo staff dei Maestri e i tanti ragazzi della Scuola Tennis, faranno fronte comune nel sostegno alle nostre splendide atlete, che hanno tenuto alto il nome della città nelle passate stagioni, palesando un’unione d’intenti raramente riscontrata altrove nel circuito.