Baseball Serie C, ultima in casa contro Perugia per l'Estra Chianti Banca

Nella giornata, la settima di ritorno, che potrebbe regalare la definitiva vittoria del girone J della serie C 2018 al Padule Sesto Fiorentino a due giornate dal termine (entrambe però già giocate dalla formazione fiorentina), l’Estra Chianti Banca sarà impegnata nell’ultima sfida casalinga della stagione con il Perugia Baseball.L’appuntamento, fissato alle ore 15 di domenica (arbitro Sergio Persico) allo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo, vedrà la squadra di Giusti alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, dopo averne vinte sei nelle ultime sette giornate, sconfitti solo dal Salerno alla terza di ritorno.All’andata il Perugia si impose 11 a 5, con i bianconeri presi di sorpresa nelle prime riprese (3 punti alla prima, 2 alla seconda), anche grazie ad un attacco potente. I senesi, nell’andata in Pian di Massiano, hanno dimostrato inizialmente qualche difficoltà in battuta contro il partente mancino del Perugia Martinez, ma in quell’occasione ad indirizzare la partita a favore della formazione umbra fu, al 6’, il difficoltoso rilievo del giovane bianconero Osti (che domenica non sarà disponibile), colpito duramente dall’attacco perugino, prima che il closer Miguel Bonilla venisse mandato sul monte a porre un argine all’attacco biancorosso.“Abbiamo lavorato molto sulla battuta, specialmente nell’ultimo allenamento della settimana”, ha detto il manager bianconero, confermando che domenica, sul monte, assente come detto Osti, potrà comunque contare su Ismael Berroa Otanez e Miguel Bonilla, pronti a fare da rilievo al partente Sacchi.L’AVVERSARIO - Nel girone di ritorno il Perugia ha perso con i Lancers Lastra a Signa e con la capolista Padule nelle prime due giornate, prima di inanellare una serie di quattro vittorie consecutive, ivi compresa quella di domenica scorsa contro l’Arezzo per 7 a 6, al termine di una partita sempre in bilico ed a tratti nervosa.SFIDA IMPOSSIBILE AL TERZO POSTO - Proprio la coppia formata da Arezzo e Perugia veleggia a tre vittorie di distanza dal Siena (10-5 per Arezzo e Perugia, 7-7 per i bianconeri, che devono recuperare l’incontro dell’andata con lo Junior Firenze). Riuscire a raggiungere il terzo posto per l’Estra Chianti Banca è un’impresa impossibile ma comunque interessante (andrebbero vinte tutte e 4 le partite, sperando che sia l’Arezzo, che affronterà Lastra a Signa e Cosmos, che il Perugia, che deve giocare con Siena, Salerno e Massa, perdano sempre, cosa difficilissima).Settima giornata di ritorno (domenica 15 luglio, ore 15): Bsc Arezzo – Lancers Lastra a Signa; Cosmos San Casciano Val di Pesa – Junior Firenze (ore 11); Nuove Pantere Lucca – Padule Sesto Fiorentino; Estra Chianti Banca B.C. Siena – Perugia Baseball; Thunders Salerno – ABC Massa.Classifica: Padule Sesto Fiorentino .882 (15-2); Thunders Salerno .800 (12-3); BSC Arezzo e Perugia .667 (10-5); Estra Chianti Banca B.C. Siena .500 (7-7); ABC Massa .429 (6-8); Lancers Lastra a Signa .357 (5-9); Cosmos San Casciano Val di Pesa .286 (4-10); Nuove Pantere Lucca .133 (4-11); Junior Firenze .067 (1-14).