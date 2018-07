Baseball Serie C: Estra Chianti Banca, derby con il Cosmos

Ormai chiusi definitivamente i giochi per il passaggio ai playoff per la promozione alla serie B con la vittoria del girone J della serie C da parte del Padule Sesto Fiorentino, sconfitto quest’anno solo dal Siena e dal Salerno secondo in classifica, i bianconeri saranno impegnati, nella penultima giornata di campionato, in trasferta a San Casciano Val di Pesa contro il Cosmos, formazione che occupa il settimo posto in classifica, tre vittorie dietro l’Estra Chianti Banca quinta in graduatoria.Il play ball è fissato per le 11 di domenica 22 luglio.La formazione di San Casciano è reduce dalla vittoria, arrivata con fatica, contro il fanalino di coda Junior Firenze, sconfitto 15 a 14 la scorsa domenica.All’andata il Cosmos riuscì ad imporsi 5 a 2 all’Antonio Scialoja, con quattro punti subiti dai senesi nelle prime 4 riprese ed un attacco poco attento nel selezionare i lanci. Proprio nella gara di andata l’Estra Chianti Banca fece esordire sul monte il dominicano Ismael Otanez, che annichilì letteralmente le mazze avversarie.Per la gara di domenica il B.C. Siena potrà contare sul ritorno di Dario Osti, mentre sarà assente Antonio Rodriguez.LE ALTRE – Con il riposo di Arezzo e Padule, che avevano anticipato a maggio la gara della penultima di ritorno, appaiono senza pressione gli incontri tra Lucca e Junior Firenze e Massa e Lancers, mentre interessante, anche per le ambizioni in classifica dei bianconeri, sarà l’incontro di Perugia tra i biancorossi locali ed i Thunders Salerno secondi in classifica. Una vittoria dei bianconeri ed una sconfitta del Salerno potrebbero avvicinare la squadra di Giusti e Mignola ad un prestigioso terzo o quarto posto in classifica, considerando che dovrà essere recuperata la gara dell’andata tra i bianconeri e lo Junior Firenze ultimo in classifica.Ottava giornata di ritorno (domenica 22 luglio, ore 15): Junior Firenze – Nuove Pantere Lucca; ABC Massa – Lancers Lastra a Signa (ore 15.30); Padule Sesto Fiorentino – BSC Arezzo 7-4 (disputata il 16/05); Cosmos San Casciano Val di Pesa – Estra Chianti Banca B.C. Siena (ore 11); Perugia Baseball – Thunders Salerno.Classifica: Padule Sesto Fiorentino .889 (16-2); Thunders Salerno .800 (12-3); BSC Arezzo .688 (11-5); Perugia .625 (10-6); Estra Chianti Banca B.C. Siena .533 (8-7); ABC Massa .429 (6-8); Cosmos San Casciano Val di Pesa .333 (5-10); Lancers Lastra a Signa .333 (5-10); Nuove Pantere Lucca .250 (4-11); Junior Firenze .063 (1-15).