Gaia Benvenuti protagonista in A1 Softball

E' stata, con la maglia della Sestese, squadra di Sesto Fiorentino, un'assoluta protagonista, nell'ultimo weekend di serie A1 softball, la giovane Gaia Benvenuti, classe 2001, tesserata bianconera, ricevitore ed ormai entrata stabilmente nel giro della Nazionale.La squadra della Benvenuti, nell'intergirone, ha affrontato tra sabato e domenica il Caronno e la corazzata Bollate e la Benvenuti non ha fatto mancare il proprio contributo, tanto che, nella gara disputata domenica mattina e persa 3 a 0 dalla Sestese, la senese, schierata come ricevitore, ha realizzato l'unica valida messa a segno dalla propria squadra contro la lanciatrice della Nazionale italiana Greta Cecchetti, un singolo all'esterno centro al terzo inning (1/1 nel box per Gaia in questa gara). La Benvenuti, che in campionato sta battendo circa .200, in perfetta linea con la cosiddetta "Mendoza - Line", è andata a vuoto nella seconda gara domenicale (0/2, comunque con 5 eliminazioni fatte sulle basi). E' stato però sabato contro il RheaVendors Caronno che la Benvenuti si è scatenata, con un bel 2 su 2 in gara 1.BASEBALL GIOVANILE - Si è svolto questa domenica, all'Estra Ball Park di Arezzo, il primo concentramento della Coppa Toscana U12 di baseball, che ha visto partecipare i giovanissimi di BSC Arezzo, BSC Grosseto ed Estra B.C. Siena.E' stata l'occasione, per i giovani bianconeri di Langialonga e Cencioni, per tornare a prendere confidenza con il campo, in vista della ripresa degli allenamenti per la nuova stagione 2019, che inizieranno questo martedì e si svolgeranno ogni martedì e giovedì con orario 17.30 - 19 allo stadio "Antonio Scialoja" di Castellina Scalo. "E' l'occasione per conoscere i nuovi arrivi e salutare alcuni rientri. Per l'occasione la nostra società ha organizzato un Nutella party", afferma il dirigente ed allenatore bianconero Paolo Cencioni.Domenica 16 il diamante di Castellina Scalo ospiterà, come già annunciato, il Concentramento di Coppa Toscana, che vedrà, a partire dalle ore 10, protagonisti i Lancers Lastra a Signa e le Nuove Pantere Lucca, oltre all'Estra B.C. Siena.Per i più piccoli dell'Under 9, invece, appuntamento domenica 23 a Lucca con l'ultimo raduno stagionale del batti e cresci.TORNA A LAVORARE LA SERIE C - Martedì pomeriggio si raduna anche la serie C senese, in vista della la parte finale della stagione sotto la guida del manager Francesco Giusti.PLAY OFF SERIE B - Domenica si sono giocati i playoff per la promozione in serie B, con il Padule Sesto Fiorentino, vincitore del girone nel quale erano inseriti i bianconeri, sconfitto in trasferta a Verona dal T-Rex Pastrengo per 7 a 3. Domenica prossima, 16 settembre, il ritorno a Sesto Fiorentino.