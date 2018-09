Baseball, domenica il concentramento di Coppa Toscana a Castellina Scalo

Importante fine settimana per i ragazzi del baseball senese. Quella di domenica sarà una giornata di festa per il baseball bianconero allo stadio “Antonio Scialoja” di Castellina Scalo, dove si svolgerà il Concentramenti Coppa toscana Under 12.L'Estra B.C. Siena padrone di casa ospiterà i Lancers Lastra a Signa e le Nuove Pantere Lucca per giocare la serie di partite che concluderanno la fase di qualificazione.Alle 10 la prima sfida tra Estra B.C. Siena e Lancers Lastra a Signa. Alle 13 seconda sfida tra i Lancers e le Nuove Pantere Lucca. Chiuderà la giornata, alle 16, l'incontro tra la formazione senese e quella lucchese.La giovane formazione bianconera è reduce da due sconfitte, 9 a 17 contro il BSC Grosseto e 2 ad 11 contro il BSC Arezzo, rimediate domenica scorsa nel concentramento aretino.Sempre nella giornata di domenica, la società senese sarà presente, nel pomeriggio, con un proprio stand informativo alla "Festa dei Rioni" di Castellina Scalo, gentilmente ospitata dal comitato organizzatore.Dalla prossima settimana, nei giorni di martedì e giovedì, si svolgeranno, presso l'impianto di Castellina Scalo, gli allenamenti delle categorie giovanili, nei giorni di martedì e giovedì, con l'Under 12 che si allenerà con orario 17 - 18.30 e l'Under 15 che si allenerà con orario 18 - 19.30, in contemporanea con la seniores che milita in serie C.