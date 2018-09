Baseball, si è concluso il torneo under 9 ''Batti & Cresci''

Giornata conclusiva, a Lucca, del torneo “Batti & Cresci”. L’evento, organizzato del Comitato regionale della FIBS, ha visto una partecipazione continua e numericamente importante dell'Under 9 dell'Estra B.C. Siena.La giornata ha visto coinvolti molti bambini, con sei società presenti sul diamante dell'Acquedotto, ospiti delle Nuove Pantere Lucca, e circa 65 piccoli atleti presenti. La giornata si è svolta con la forma del mini torneo con doppio incontro su tre campi di gara, allestiti all'interno del campo seniores lucchese.Gli allenatori (per l'Estra B.C. Siena erano presenti Paolo Cencioni e Francesco Giusti) hanno accompagnato e diretto le squadre in campo.Quello che conta, in tornei come questo, è far divertire e far giocare i più piccoli; per dovere di cronaca, comunque, la formazione bianconera, che ha giocato il primo incontro con l'Arezzo ed il secondo contro il Padule Sesto Fiorentino, ha perso la prima sfida per 18 a 15 (è la prima sconfitta in assoluto della stagione) ed ha vinto poi 19 - 6 la seconda gara. Entrambi gli incontri si sono svolti sulle sei riprese, con l'utilizzo di un lanciatore esterno, un allenatore.Si è concluso, così, per il 2018, il progetto “Batti & Cresci”, con l’annotazione di una larga partecipazione e buone occasioni, per le società, di pubblicizzare il loro lavoro ed acquisire nuove leve under 12.Il progetto è stato, infatti, finalizzato ad incrementare il numero di bambini partecipanti all’attività giovanile agonistica, per avvicinarli alla conoscenza e alla pratica del baseball.