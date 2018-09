Baseball, L'Estra Chianti Banca chiuderà la stagione al ''Piegaia'' a Lucca

L'Estra Chianti Banca B.C. Siena chiuderà, come ogni anno, la propria stagione agonistica con la partecipazione al Memorial Piegaia, in programma a Lucca, sul diamante dell'Acquedotto, domenica 7 ottobre.Gli avversari dei bianconeri saranno le Nuove Pantere Lucca ed i Drinkers, squadra amatoriale della nuova società DRKSport nata sul territorio lucchese. Nel 2017 i bianconeri sono arrivati secondi al "Piegaia". Nell'occasione la formazione bianconera proverà alcuni nuovi innesti in vista della formazione della squadra per la stagione 2019.Per festeggiare la fine della stagione agonistica 2018, il Siena Baseball organizza una cena con i propri giocatori, famiglie e soci presso lo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo. Per partecipare è possibile telefonare al numero 339 225 9266 (Paolo) o inviare una mail ad info@sienabaseball.com .Il ritrovo al campo è fissato alle 12.30 ed il menu (adulti 15€/ragazzi 10€) prevede antipasto, primo, grigliata/hamburger, dolce, acqua, vino e bibite. A fine pranzo partitella in famiglia sul diamante senese e poi... tutti liberi per andare a vedere l'estrazione delle Contrade.