Baseball: l'Estra Chianti Banca vince il Memorial Piegaia

L’Estra Chianti Banca, guidata dal manager Francesco Giusti, ha fatto sua la coppa del memorial Piegaia, disputatosi domenica pomeriggio a Lucca allo stadio dell'Acquedotto, battendo prima 4-3 i Drk Sport e poi 10-3 i padroni di casa delle Nuove Pantere Lucca.I senesi, che, nonostante le voci della vigilia, non hanno potuto contare sul rinforzo di Damiano Riccucci dei Red Jack Grosseto di serie B (rappresentati, comunque, dal seconda base Emiliano Aprili), del lanciatore Starlin Ortega e degli indisponibili Polanco e Guerrini, nella gara contro i DRK hanno schierato Otanez Berroa sul monte di lancio, poi rilevato da Bonilla. Da segnalare in questa gara due belle giocate difensive dei bianconeri: una presa al volo dietro il cuscino di seconda base di Diego Luciani (figlio d'arte e prospetto in prestito dal BSC Grosseto, che assieme ad Aprili completava il roster bianconero), appena quindicenne, e successivamente una presa in tuffo all’esterno centro di Bonilla. Altrettanto degna di segnalazione in apertura di partita, una bella giocata difensiva di German de Jesus in prima base.Nella gara contro Lucca (che in apertura di torneo aveva avuto ragione per 10 ad 1 sui DRK, così che la gara contro Siena si è trasformata in una sorta di finale), i bianconeri hanno subito tre punti in apertura di gara, a causa di qualche difficoltà del lanciatore partente Sacchi e di un errore difensivo all'interbase, ma fin dalla parte bassa del primo inning, hanno ribaltato il risultato, portandosi avanti 4 - 3. Sacchi, dal 2' inning in poi, ha condotto la squadra ottimamente sul monte, subendo due sole valide, e mettendo a segno un numero incredibile di strike out. Tra la seconda e la terza ripresa l’attacco bianconero ha prodotto altri sei punti, portando la partita sul 10 a 3 finale. L’incontro è stato chiuso dai rilievi di Antonio Rodriguez e Bonilla.Da segnalare la grande prova in attacco durante tutto il torneo di Deury Rodriguez, che ha battuto .650 con un doppio: un risultato più che meritato per un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto durante tutta la stagione.Con il Memorial Piegaia si è dunque conclusa la stagione 2018 dei bianconeri, con il baseball di serie C che dà appuntamento a tutti alla prossima primavera. Nel frattempo proseguono comunque gli allenamenti alla stadio Scialoja di Castellina Scalo delle categorie under 9, under 12, under 15 ed under 18.