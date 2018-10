Baseball Siena, Ivan Guerrini confermato presidente alla presenza dell'assessore Buzzichelli

Ivan Guerrini, il più giovane alla guida di una squadra di baseball e softball italiana, è stato confermato al vertice del Siena Baseball, nel corso dell’Assemblea ordinaria svoltasi sabato pomeriggio presso la sala riunioni del Coni Point senese.Durante l'Assemblea, alla quale hanno partecipato l'assessore allo Sport del Comune di Siena Silvia Buzzichelli, il presidente della Commissione Sport Federico Minghi e, per il CONI, la fiduciaria comunale Silvia Armini, è stato annunciato il ritorno a Siena del tecnico cubano Jesus Barroso, tecnico de l'Avana che ha fatto parte dello staff degli allenatori senesi per quattro anni e che aveva salutato Siena nel 2012.Sono stati anche annunciati importanti lavori di sistemazione dello stadio Antonio Scialoja.La responsabile marketing della società bianconera, Roberta Serafinelli, ha annunciato nel corso dell'assemblea i nuovi sponsor Vismederi, che legherà per la prossima stagione il proprio marchio ad una delle squadre messe in campo dal Siena, e Futura Wide Digital. I due nuovi sponsor si andranno ad affiancare ad Estra, Chianti Banca, Ivo, IlMastro.it e lo sponsor tecnico Macron.Oltre alla serie C, la nuova dirigenza bianconera ha annunciato, per la prossima stagione, una Under 9, una Under 12 ed una Under 15, con il Siena Baseball che ha raggiunto il proprio record storico di tesserati. Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 sarà poi organizzato un evento per festeggiare i 40 anni del baseball a Siena.“Stiamo preparando vari progetti per migliorare la fruibilità dello stadio Antonio Scialoja. Il ritorno del tecnico cubano Jesus Barroso rappresenta un grande investimento per la società; lo impiegheremo soprattutto per il lavoro nelle scuole, gli allenamenti e per qualsiasi evento che faremo al campo. Tornerà e sarà parte integrante del nostro staff tecnico. Le quattro squadre che scenderanno in campo nel 2019 con i colori bianconeri rappresentano una situazione che non si era mai verificata negli anni precedenti, a dimostrazione della nostra grande crescita, ottenuta grazie ad anni di duro lavoro da parte dei dirigenti e dei nostri volontari, che hanno creato una realtà cosi significativa”, ha detto il Presidente bianconero."L'Amministrazione comunale era presente per sostenere queste iniziative e per far sentire la propria vicinanza anche nei confronti degli sport che hanno minore visibilità. Con grandi sacrifici, i membri dello staff tecnico ed i consiglieri, con il loro Presidente, sono riusciti a dar vita a quattro squadre che sicuramente riusciranno ad ottenere ottimi risultati", ha affermato a margine dell'iniziativa l'Assessore Silvia Buzzichelli.