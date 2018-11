La FIBS ha messo nero su bianco la bozza per la prossima stagione della serie C di baseball, campionato al quale partecipa l'Estra Chianti Banca B.C. Siena. La proposta della Federazione sarà discussa ed eventualmente approvata nel corso dalla Consulta generale delle Società di baseball e softball, in programma a Bologna il prossimo 18 novembre.Il Campionato 2019 dovrebbe iniziare il 6 aprile e terminare il 4 agosto, con obbligo di sosta per il Torneo delle Regioni (29-30 giugno). La prima classificata di ogni girone potrà partecipare ai play-off, che si disputeranno i week end del 14-15 e 21-22 settembre 2019. Dalla C 2019 alla B 2020 saranno quattro le promozioni totali.