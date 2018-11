Siena Baseball, possibilità di doppio incontro per la Serie C

Il Siena Baseball, rappresentato dal presidente Ivan Guerrini, dal vice presidente Paolo Cencioni e dal general manager Francesco Giusti, ha partecipato, domenica 18 novembre, alla consulta generale delle Società della Federbaseball, nel corso della quale sono state delineate le linee guida per la stagione 2019.La novità maggiore per quanto riguarda la serie C di baseball potrebbe essere rappresentata dal doppio incontro, con due gare da 7 inning ciascuna, così come illustrato dal vice presidente federale Gigi Mignola, nel corso della riunione riservata alle società della terza serie. Una possibilità, questa, che pare ben accolta dalle società presenti (c'era anche Nicola Fasani, ex bassista di Elio e le Storie Tese, oggi telecronista di baseball per DAZN e presidente dell'Ares Milano), in quanto permetterebbe di giocare di più e soprattutto di sfruttare meglio i lanciatori.Sul fronte del mercato, la società bianconera sta cercando di trovare una soluzione per Euridis Martinez, con alcune richieste che sono pervenute alla dirigenza bianconera per assicurarsi le prestazioni del lanciatore di Colle di Val d'Elsa, assoluto protagonista nel corso della stagione 2018 nel girone D della serie B con la maglia della Fiorentina, poi promossa in A2 (106 inning lanciati, 2.89 di media punti guadagnati sul lanciatore, 8 vittorie e 4 sconfitte in ruolino per l'ex numero 35 del Siena). Parrebbe chiusa, invece, la strada di un possibile trasferimento del capitano dell'Estra B.C. Siena Miguel Sacchi (richiesto da altre realtà), che avrebbe espresso la volontà di non lasciare la squadra e la società senese.