Siena, Baseball: si radunano lanciatori e ricevitori bianconeri

Il batti e corri torna a prepararsi per la nuova stagione

Martedì 4 dicembre, a partire dalle 18.30, si raduneranno, presso la palestra della scuola media di Monteriggioni, i lanciatori ed i ricevitori dell'Estra B.C. Siena per iniziare la preparazione della stagione 2019.Il manager Giusti ha convocato, così, il capitano Miguel Sacchi (2000), la giovane promessa Dario Osti (2002), Ismael Otanez Berroa (1995) e Fabiangel Garcia Gil (1995) ed i ricevitori Ivan Guerrini (1995) e Dario Querci (2000), in attesa che il mercato invernale regali, magari, qualche altra novità nel roster della formazione bianconera."A dicembre svolgeremo una preparazione essenzialmente fisica, che segue il lavoro con i pesi svolto ad ottobre e novembre presso la palestra Gold Gym di Siena, sotto l'attento sguardo di Franco Maggiorelli", afferma il tecnico bianconero Giusti.UNDER 12 - Domenica mattina si è invece svolta, presso la palestra della scuola media "Mattioli" di Siena, un'amichevole tra le formazioni Under 12 dell'Estra B.C. Siena e dell'Antella. La rappresentanza bianconera, guidata dai tecnici Antonello Langialonga e Paolo Cencioni, è stata numericamente notevole ed ha unito i ragazzi della squadra Under 12 a numerosi bambini della Polisportozzi, il corso extracurriculare di minibaseball rivolto ai bambini della Primaria "Tozzi" di Siena. Per la cronaca l'incontro è finito 8-9 a favore degli ospiti.CENA DEGLI AUGURI - La tradizionale cena degli auguri della società bianconera è fissata per domenica 16 dicembre, alle ore 19.30, presso il Ristorante "Il Punto d'Incontro", in strada di Cerchiaia 56. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi a Paolo 339 22 59 266 oppure in Segreteria, email info@sienabaseball.com.