Siena Baseball: torna la Winter League 2018, primo atto della stagione

Torna la Winter League toscana di baseball, categoria Under 12, che vede tra le squadre partecipanti anche l'Under 12 della ChiantiBanca, guidata da Antonello Langialonga.Il "play ball!" sarà domenica 3 febbraio presso la palestra dell'ISIS “Gobetti – Volta” di Bagno a Ripoli (FI). Sono otto le squadre iscritte, suddivise in due gironi: “Red Sox” e “Dodgers”, in onore delle squadre che hanno giocato le World Series 2018 della MLB. La Winter League si giocherà, in Toscana, domenica 3 febbraio e domenica 24 febbraio. Le Finali nazionali sono fissate per il 10 marzo a Bologna.Nella prima giornata ogni squadra sarà impegnata nelle prime due delle tre gare di qualificazione. I piccoli bianconeri giocheranno alle 13 contro il Padule Sesto Fiorentino ed alle 15.20 contro il Chianti Baseball. Nella seconda giornata, il 24 febbraio, la terza e decisiva gara (il Siena affronterà la Fiorentina) stabilirà la griglia delle posizioni nei gironi per gli incroci di semifinale e le finali di consolazione. A seguire la finalissima.