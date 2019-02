Estra Baseball Club Siena iscritto alla C 2019

Sono scaduti giovedì 31 gennaio i termini per le iscrizioni della serie C di baseball, al quale è iscritta la serie C bianconera, sponsorizzata da Estra. In C saranno 76 le squadre al via. In Toscana si sono iscritte l’Arezzo, il Massa, il Padule Sesto Fiorentino, i Lancers Lastra a Signa, la Franchigia Firenze, lo Junior Grosseto Baseball, le Nuove Pantere Lucca, i Boars B.C. Grosseto ed il Siena, oltre al Perugia, formazione umbra da sempre inserita nel girone toscano.Arriverà nella notte tra mercoledì 6 febbraio e giovedì 7 febbraio il tecnico cubano Antonio Roberto Acea Rossel. Lo staff tecnico della società bianconera torna, dunque, a “parlare” spagnolo, dopo il saluto a Jesus Barroso nel 2012. Proprio Acea sostituirà Jesus Barroso, che ha dovuto rinunciare alla chiamata in quanto quest’anno, a causa di un prestigioso incarico con la Nazionale cubana (che accompagnerà ai giochi Panamericani in programma a Lima, in Perù, dal 26 luglio all’11 agosto) non potrà tornare a Siena nel 2019.WINTER LEAGUE UNDER 12 – Si è conclusa con due sconfitte la prima giornata della Winter League Under 12, svolta domenica scorsa a Firenze. I bianconeri di Langialonga e Cencioni hanno perso contro il Padule (3 ad 11) e contro il Chianti (1 – 9). I bianconeri sono inseriti nel girone “Dodgers”che ha visto i campioni uscenti del Chianti Baseball e del Padule fare il pieno di vittorie, a scapito dei senesi e della Fiorentina. Con il pass per le semifinali già in tasca, gli scontri diretti tra le prime due e le ultime due, in programma domenica 24, serviranno per decidere la griglia definitiva del gironcino in vista delle semifinali e delle finali di consolazione. La sfida tra Siena e Fiorentina si giocherà alle 11.45.