Siena Baseball, presentato il girone della Serie C

La Commissione Organizzazione Gare della F.I.B.S. ha reso noti i gironi della serie C 2019, così come deliberati dal Consiglio federale nella seduta del 21 febbraio.L'Estra B.C. Siena è stata inserita nel girone K, con le tradizionali avversarie Arezzo, Massa Carrara, Padule Sesto Fiorentino, Lancers Lastra a Signa, Baseball Chianti (squadra della Franchigia Firenze), Nuove Pantere Lucca e CUS Perugia.Non ci saranno, dunque, trasferte a Grosseto per i bianconeri: le due squadre maremmane (Junior Grosseto e Boars Grosseto) sono state inserite nel girone L, assieme ad Academy Nettuno, Nettuno B.C. 1945 (lo scorso anno in serie A1), Roma Brewers e Nettuno 2.UNDER 12, WINTER LEAGUE - Domenica giornata conclusiva del girone toscano della Winter League Under 12. L'Estra B.C. Siena sarà impegnata nella terza e decisiva gara contro la Fiorentina (ore 11.45). La giornata stabilirà la griglia delle posizioni nei gironi per gli incroci di semifinale e le finali di consolazione. A fine giornata si svolgerà la finalissima, in coda alla quale si terranno le premiazioni.