Baseball, primo allenamento con i nuovi arrivi per l'Estra B. C. Siena

Intanto l'Under 12 ha disputato la Winter League

Si sono allenati per la prima volta domenica i cinque nuovi arrivi in casa Estra, giunti in prestito dal Cosmos. Calzati, Famà, Cerreti, Moresi e Ferri si sono aggregati al gruppo bianconero, lavorando assieme ai nuovi compagni di squadra sul diamante Antonio Scialoja.La giornata ha visto un lavoro in difesa e battuta con Antonio Acea Rossel, mentre il manager Francesco Giusti si è dedicato ai lanciatori ed ai ricevitori.Nel frattempo si è conclusa domenica scorsa la 19esima edizione della Winter League Toscana Ragazzi 2019. In una cornice di festa e divertimento le otto squadre partecipanti hanno dato vita ad incontri interessanti, alcuni terminati sul filo di lana, sul punto e sull’azione risolutiva.Ad alzare la Coppa sono i ragazzi del Padule Baseball, Nelle gare della seconda giornata, la Fiorentina ha battuto l'Estra Siena Baseball 5-0. I bianconeri, impegnati nella finalina per il settimo ed ottavo posto, hanno perso 9 ad 1 con l'Antella.