''Baseball Day'', allo stadio ''Scialoja'' Siena incontra Lucca

Sarà un vero e proprio "Baseball Day" quello in programma il 25 aprile a Castellina Scalo. Lo stadio "Antonio Scialoja" ospiterà sia la partita dell'Under 12 bianconera, impegnata alle 10 contro il Firenze Softball, che, alle 15, il match - verità tra Estra B.C. Siena e Nuove Pantere Lucca, valido per la terza giornata del campionato di serie C.I bianconeri, dopo la battuta d'arresto contro l'Arezzo, la non positiva partenza nella gara, poi annullata per pioggia, contro la Fiorentina e l'ottima prova ottenuta invece contro i Tubingen Hawks nell'amichevole di giovedì scorso, dovranno per forza vincere contro il Lucca per rimettersi subito in carreggiata.Le Pantere lucchesi, all'esordio, hanno subito una pesante sconfitta proprio ad opera della Fiorentina (16 ad 1 al 7'), essendo però costrette a scendere in campo con una formazione notevolmente rimaneggiata. Il 25 aprile allo Scialoja sarà, però, tutta un'altra gara. I senesi, privi del lanciatore Osti, potranno contare sul partente Sacchi e su una scelta di rilievi che vede alternarsi Famà, Garcia e Nesti. La notizia senza ombra di dubbio più positiva è il ritorno in squadra di Manuel Deidda, classe 2001, già compagno di squadra di Sacchi & co. due anni fa.Terza giornata (giovedì 25 aprile, ore 15)Estra B.C. Siena – Nuove Pantere Lucca (arbitro Persico)ABC Massa - Chimet Arezzo (ore 14.15)Padule Sesto Fiorentino - Franchigia Firenze Chianti (disputata il 24 aprile)Lancers Lastra a Signa - CUS PerugiaClassifica: Lancers, Padule e Firenze .1000 (1-0); Chimet Arezzo .500 (1-1); Estra B.C. Siena, CUS Perugia e Nuove Pantere Lucca 0 (0-1); ABC Massa 0 (0-0).