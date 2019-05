Estra Baseball Club Siena in trasferta a Sesto Fiorentino contro il Padule

"Andiamo a Sesto Fiorentino per impensierire la capolista", afferma il manager bianconero Giusti, nel presentare la sfida di domenica pomeriggio alle 15 contro il Padule, primo imbattuto del girone K della serie C.I bianconeri, che si sono allenati duramente questa settimana (un allenamento al giorno, compreso il 1 di maggio), sono dunque pronti ad andare a Sesto nella migliore condizione possibile, ricordandosi che proprio lo scorso anno furono propri i senesi a costringere il Padule, fino ad allora imbattuto, alla prima, pesante, sconfitta stagionale (16 a 5 alla nona ripresa).Quella con la squadra di Sesto Fiorentino è un derby importante, forse quello storicamente più sentito dalla squadra senese. Siamo sicuri che domenica pomeriggio, se il tempo permetterà la disputa della gara (le previsioni sono terribili), l'Estra scenderà in campo per onorare al meglio la storia della propria società e la propria maglia.LE ALTRE - Per quanto riguarda le altre squadre del girone, le Nuove Pantere Lucca sono alle prese con l'altra capolista, i Lancers, con l’obiettivo di vincere la loro prima partita della stagione, così come Perugia e Massa che devono cercare solo di cancellare lo zero dal loro ruolino punti.Potrebbe essere una bella partita quella fra l’Arezzo e il Chianti, seconda e terza della classifica ed entrambe squadre di buon carattere.Padule Sesto Fiorentino - Estra B.C. Siena (arbitro capo Carmine Sanzi)Nuove Pantere Lucca - Lancers Lastra a Signa (ore 14.15)Chimet Arezzo - Franchigia Firenze ChiantiCUS Perugia - ABC Massa: Lancers Lastra a Signa (2-0) e Padule Sesto Fiorentino (3-0) .1000; Chimet Arezzo .750 (3-1); Franchigia Firenze Chianti ed Estra B.C. Siena .500 (1-1); ABC Massa (0-1) e CUS Perugia, Nuove Pantere Lucca (0-3) .000.GIOVANILI - Anche l'Estra Under 15 sarà impegnata a Sesto Fiorentino, contro il Padule, sabato pomeriggio alle 16, per un incontro che serve ad entrambe le squadre per migliorare la loro posizione di classifica. Vincere sarebbe utile per ottenere di salire nella parte più alta della graduatoria. Domenica in casa allo stadio "Scialoja" di Castellina Scalo, l'Under 12 sarà invece messa sotto pressione nell’incontro con i Lancers Lastra a Signa (inizio ore 10), con la formazione lastrigiana che deve riuscire a mantenere il secondo posto, a pari merito con le Girls Grosseto.