Estra Baseball Club Siena in trasferta a Lastra a Signa

Sperando nella clemenza del meteo, i bianconeri dell'Estra B.C. Siena saranno ospiti dei Lancers Lastra a Signa, capolista del girone K della serie C assieme al Padule, domenica mattina alle 11, nella gara anticipata a causa del passaggio dal comune in provincia di Firenze della seconda tappa del Giro d'Italia 2019, la Bologna - Fucecchio.Contro i senesi, i lancieri, che hanno sconfitto anche l'Arezzo alla seconda giornata, cercheranno in tutti i modi la vittoria, per rimanere agganciati al treno della capolista. L'Estra, dal canto suo, dovrà anch'essa cercare in tutti i modi di vincere per non perdere la ghiotta occasione di rimanere agganciata al treno delle prime, quando ancora dovrà recuperare le sfide con la Fiorentina, l'ABC Massa ed il Padule.I bianconeri non potranno però contare sul monte di lancio di Dario Osti, che ha un dito insaccato alla mano destra (la mano di lancio) ed ancora non è guarito.Arbitrerà la partita il signor Persico.LE ALTRE SFIDE - Sarà un incontro da vedere quello tra Arezzo e Padule, rispettivamente al secondo e primo posto a punteggio pieno nella classifica del girone.Compito facile sulla carta per il Chianti opposto al Perugia che ancora non trova la via della vittoria.Lotta per migliorare la classica tra Massa e Nuove Pantere Lucca che, come il Perugia, devono cancellare lo zero dalla loro classifica e rinforzare il morale.: Lancers Lastra a Signa (2-0) e Padule Sesto Fiorentino (3-0) .1000; Chimet Arezzo .750 (3-1); Franchigia Firenze Chianti ed Estra B.C. Siena .500 (1-1); ABC Massa (0-1) e CUS Perugia, Nuove Pantere Lucca (0-3) .000.Lancers Lastra a Signa - Estra B.C. Siena (ore 11)Chimet Arezzo - Padule Sesto FiorentinoABC Massa - Nuove Pantere LuccaFranchigia Firenze Chianti - Cus PerugiaFERMI I CAMPIONATI GIOVANILI - Questo week end sono fermi i campionati giovanili toscani, per permettere i raduni delle varie categorie della Selezione regionale toscana. Domenica mattina, però, i giovanissimi dell'Under 9 Wolves B.C. Siena saranno impegnati nel secondo concentramento, organizzato dalla FIBS Toscana a Sesto Fiorentino, ospiti della società Padule.