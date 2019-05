Estra Baseball Club Siena in campo contro Perugia per consolidare il secondo posto

"Forza bianconeri", perché non basta essere secondi in campionato, ma per continuare la corsa ci sono tre gare assolutamente da vincere. La prima, quella di domenica, sul diamante "Antonio Scialoja" di Castellina Scalo, contro il Perugia; poi mercoledì, in notturna, a Firenze, allo stadio "Cesare Vita", il recupero della gara non disputata per impraticabilità di campo con la Fiorentina; infine, il 2 giugno, la prima giornata di ritorno in casa dell'Arezzo.Iniziamo, però, proprio da questa domenica, con i bianconeri che non dovranno assolutamente sottovalutare il fanalino di coda CUS Perugia, finora sempre sconfitto nelle quattro gare fin qui disputate: 1-11 all'ottava ripresa all'esordio contro la capolista Padule, 3-18 in sette inning alla terza giornata contro i Lancers Lastra a Signa, 9-19 contro l'Arezzo alla quarta giornata ed infine 0-3 contro la Franchigia Firenze Chianti la scorsa domenica.L'Estra, che spera di giocare visto il meteo ancora una volta tutt'altro che favorevole, priva del rilievo Dario Osti (protagonista lo scorso anno in casa contro il Perugia, assente questa domenica e che tornerà disponibile mercoledì contro Firenze), deve però stare attenta, visto che la rotazione del proprio monte di lancio perderà proprio questa domenica una pedina fondamentale come il rilievo Osti.Padule Sesto Fiorentino - Lancers Lastra a SignaFranchigia Firenze Chianti - ABC MassaChimet Arezzo - Nuove Pantere LuccaEstra B.C. Siena - CUS Perugia: Padule Sesto Fiorentino .1000 (4-0); Estra B.C. Siena, Franchigia Firenze e Lancers Lastra a Signa .667 (2-1); Chimet Arezzo .600 (3-2); ABC Massa .500 (1-1); CUS Perugia e Nuove Pantere Lucca 0 (0-4).GIOVANILI - Tutte in campo le squadre junior dell'Estra. In campo sabato pomeriggio l'Under 15 bianconera, che alle 16, a Castellina Scalo, affronterà i Lancers Lastra a Signa. Domenica mattina, sempre allo stadio "Scialoja" di Castellina Scalo, in campo anche l'Under 12, che affronterà alle 10 l'Antella.