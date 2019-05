Baseball Serie C: per l'Estra B.C. Siena inizia il girone di ritorno con moltissime gare da recuperare.

L'inizio del girone di ritorno del campionato di serie C di baseball segna, finalmente, anche l'arrivo del bel tempo. E' stato veramente strano ed altrettanto difficile vedere così tante gare rinviate (l'Estra B.C. Siena ne ha da recuperare ben 3, contro il Massa, contro il Padule e contro la Fiorentina, queste ultime due rinviate addirittura due volte).Domenica alle 15, dunque, i bianconeri di Giusti saranno impegnati ad Arezzo contro la Chimet, squadra che all'andata riuscì ad infliggere all'Antonio Scialoja un brutto sgambetto alla formazione senese nella festa dell'opening day (2 ad 8 per gli aretini).L'Arezzo attualmente è terzo a quota 600 (3-2), dietro alla capolista Padule ed al Massa, incredibilmente secondo con tre vittorie ed una sola sconfitta.I bianconeri, se vogliono dare un senso al proprio campionato, devono assolutamente essere corsari allo stadio aretino di via Simone Martini, avendo, però, grande attenzione alle potenti mazze avversarie, che all'andata con Gori e Giovannini (fuoricampo contro Osti) punirono il monte di lancio senese. Arbitrerà la partita il signor Guidelli.Domenica 2 giugno ore 15Chimet BSC Arezzo - Estra B.C. SienaNuove Pantere Lucca - Franchigia Firenze Chianti 1 - 11 (disputata il 26/05)Lancers B.C. Lastra a Signa - ABC Massa (01/06 ore 15)Padule Sesto Fiorentino - CUS PerugiaClassifica: Padule .1000 (4-0); ABC Massa .750 (3-1); Chimet Arezzo e Franchigia Firenze Chianti .600 (3-2); Estra B.C. Siena e Lancers Lastra a Signa .500 (2-2); CUS Perugia .200 (1-4); Nuove Pantere Lucca 0 (0-5).GIOVANILI - Nel programma di festeggiamenti per i quaranta anni del baseball a Siena, domenica, fermi i campionati U12 ed U15, lo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo ospiterà il concentramento Under 9. Gare alle ore 11 ed alle ore 14.