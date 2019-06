Estra Baseball Club Siena a Lucca per chiudere la striscia di sconfitte

Dopo la pessima partita contro la Franchigia Firenze, nella quale la formazione senese ha subito uno dei passivi più pesanti della sua storia più recente, l'Estra B.C. Siena, reduce da tre sconfitte consecutive (oltre a Firenze c'è da contare anche l'ultima di andata con il Perugia in casa e la prima di ritorno ad Arezzo) deve cercare il riscatto in trasferta, a Lucca, contro le Nuove Pantere sconfitte all'andata 10 a 2 allo Scialoja.



I bianconeri, per l'occasione, recuperano l'esterno Calzati, il giovane prospetto Osti, che sarà il lanciatore partente contro le Nuove Pantere, e l'altro lanciatore Garcia Gil, che bene si comportò all'andata (3 inning lanciati, 1 strike out, 2 battute valide, 1 solo punto guadagnato), assenti con Firenze, così come il manager Giusti, al rientro dalla squalifica.



Dopo aver regalato la prima vittoria in campionato al Perugia, che fino all'ultima giornata di andata, quando si impose allo Scialoja per 7 a 6, aveva sempre perso, la squadra senese dovrà dimostrare di essere in grado di evitare un ulteriore tracollo contro una squadra, Lucca, appunto, che finora ha "zero" nella casellina delle gare vinte, nelle sei partite fino ad oggi disputate.



Non sarà presente il veterano Antonio Rodriguez, fuori rosa per motivi tecnici, così come comunicato dal manager Giusti in settimana al giocatore.



Campionato nazionale serie C baseball - Girone K



Terza giornata di ritorno - Domenica 16 giugno ore 15



Nuove Pantere Lucca - Estra B.C. Siena

Chimet BSC Arezzo - ABC Massa

Franchigia Firenze Chianti - Padule Sesto Fiorentino

CUS Perugia - Lancers Lastra a Signa



Classifica: Padule Sesto Fiorentino .1000 (6-0); Chimet BSC Arezzo .714 (5-2); Franchigia Firenze Chianti .667 (4-2); Lancers Lastra a Signa e ABC Massa .500 (3-3); Estra B.C. Siena .333 (2-4); CUS Perugia .286 (2-5); Nuove Pantere Lucca 0 (0-6).



SOFTBALL - Come previsto, niente amichevole con la Nazionale Under 19 softball per Gaia Benvenuti, infortunatasi nel campionato di A2 con la Sestese e costretta ad uno stop forzato di un mese. Gaia non era presente il 13 giugno all'ultimo test dell'Under 19 Softball a Bollate. Per la cronaca, le Azzurre hanno battuto 8 a 7 il New Bollate. Il grande appuntamento per la Nazionale U19 softball dell'estate sarà il Campionato del Mondo ad Irvine (California, USA) il 10-17 agosto. Incrociamo le dita per l'atleta di Castelnuovo Berardenga.



GIOVANILI - Week end di riposo per l'Under 15, che ha giocato martedì allo Scialoja, sconfitta 26 ad 1 dal BSC Grosseto Red Tigers, capolisti del girone A, dove l'Estra ricopre adesso l'ultima posizione in classifica. Le ultime due partite di campionato dell'U15 saranno mercoledì 26 giugno alle 16 a Grosseto contro il BSC White Dragon e sabato 6 luglio alle 16 allo Scialoja contro l'Arezzo. L'Under 12, sconfitta 18 ad 11 domenica 12 giugno in casa a Castellina dai Lancers Lastra a Signa, giocheranno, invece, questa domenica alle 15 contro il Firenze Softball al campo di via del Mezzetta a Firenze. I più piccoli bianconeri scenderanno poi in campo domenica 23 giugno per un recupero con i Lancers Lastra a Signa (doppio incontro) a Castellina e chiuderanno la regular season 2019 il 28 giugno alle 15 ed alle 17.30 a Grosseto nel doppio incontro contro le Girls del BSC Grosseto.