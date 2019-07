Baseball Serie C, rovinosa sconfitta a Massa per l'Estra B.C. Siena

E' stato un Siena disastroso quello che è stato sconfitto 12 a 2 all'8’, per manifesta superiorità, dall'ABC Massa nel caldo pomeriggio di domenica 30 giugno.I bianconeri hanno mostrato tutti i limiti di una squadra che, nella sua interezza, nessuno escluso, ha ampiamente meritato la sconfitta.Se il lanciatore partente Osti è stato costretto a scendere dal monte dopo solo due riprese con un parziale di 5 a 0 a favore dei massesi, non di meglio ha fatto il rilievo MIguel Sacchi, che in sei riprese ha regalato alla formazione di casa, complice anche una difesa bianconera fallosa durante tutto l’incontro, altri sei punti, con soli 4 strike out e dieci battute valide concesse all'attacco del Massa.In tutto, si salvano solo poche e saltuarie azioni individuali: una bella battuta all'esterno sinistro di Dario Querci al secondo inning (doppio per lui), una bella giocata difensiva di Dario Osti all'interbase al 6' (presa a guanto rovescio e tiro in prima per l'eliminazione di Vargas) e poco più.Per Massa 16 valide in totale (6 su Osti, 10 su Sacchi), di cui 4 da extra base (1 su Osti e 3 su Sacchi).Molto deluso, a fine gara, il manager Giusti: "Non ci sono scusanti, abbiamo giocatori che si credono fenomeni ma che invece dovrebbero rimanere con i piedi per terra e soprattutto allenarsi e farlo con serietà. Si è creato un brutto clima in campo ed in squadra, dimenticandosi che ci deve essere il massimo rispetto e massima fiducia nei confronti dei propri compagni di squadra. A baseball si perde come singoli e si vince come collettivo: è questo il motivo delle nostre, ultime, rovinose sconfitte. Vedo giocatori che pensano a dove andranno a giocare il prossimo anno, sperando di essere in grado di calcare il campo in serie superiori o di essere più bravi degli altri, quando le partite disputate dicono che non è così".