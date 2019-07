Baseball Serie C, Estra B.C. Siena in casa contro i fuoriclasse del Padule

Sarà una partita difficilissima quella che vedrà i bianconeri dell'Estra B.C. Siena opposti alla capolista Padule Sesto Fiorentino, fino ad oggi mai sconfitta in campionato.L'appuntamento per un match assolutamente da non perdere è alle 15 di domenica 7 luglio allo stadio "Antonio Scialoja" di Castellina Scalo.Ai bianconeri, reduci da un confronto con il manager Giusti al primo allenamento settimanale, sarà chiesta una prova di carattere contro una squadra ricca di giocatori di altra categoria, tra i quali Alvaro Montes, lanciatore classe 1980, colombiano, ma con cittadinanza italiana, status di AFI e, soprattutto, un passato da professionista, visto che ha militato nell’organizzazione degli Houston Astros, franchigia MLB, ed ha fatto parte della nazionale colombiana. Montes, in Italia dal 2005, per due stagioni è stato il lanciatore straniero del Parma Baseball. Dopo aver appunto ottenuto la cittadinanza italiana, ha giocato in serie A federale nel Bollate nel 2009 e l’anno successivo è stato ingaggiato dal San Marino come pitcher italiano. Successivamente ha vestito le casacche della Crocetta, del Bollate, del Parma Baseball, del Reggio Emilia, del Padule, del Minerbio e dell'Oltretorrente, per poi tornare quest'anno a Padule. Oltre a Montes, il Padule può contare sull'ex Poviglio De La Rosa, l'ex interno del Padule in A1 Samy Ramirez, l'ex ricevitore del Padule in A1 e della Nazionale italiana Under 18, Valdemaro Faticanti, e su Sean Fasano, recentemente chiamato a Londra dalla MLB per l’Elite European Development Tournament.I bianconeri faranno tornare Miguel Sacchi sul monte come lanciatore partente, con Osti all'interbase e pronto ad entrare come rilievo.L'Estra giocherà per la prima volta contro il Padule, visto che la gara di andata, a Sesto Fiorentino, è stata rinviata, causa pioggia, per ben due occasioni. Nel tentativo di recupero del 25 maggio, i bianconeri stavano conducendo 2 ad 1 al primo inning. Arbitrerà l'incontro il signor Enrico Ardissone.Domenica 7 luglio 2019, ore 15Padule Sesto Fiorentino - Estra B.C. SienaLancers Lastra a Signa - Nuove Pantere LuccaFranchigia Firenze Chianti - Chimet ArezzoABC Massa - CUS PerugiaClassifica: Padule .1000 (9-0); Franchigia Firenze Chianti .667 (6-3); Chimet BSC Arezzo .600 (6-4); ABC Massa .556 (5-4); Estra B.C. Siena e Lancers Lastra a Signa .375 (3-5); CUS Perugia .300 (3-7); Nuove Pantere Lucca .111 (1-8).