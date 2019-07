Baseball Serie C, l'Estra B.C. Siena vuole vincere contro Lastra a Signa

C'è stato poco tempo per festeggiare la vittoria contro la Franchigia Firenze. L'Estra B.C. Siena torna subito in campo, domenica 14 luglio alle 15, sul diamante di San Casciano Val di Pesa (zona sportiva "La Botte"), terreno sul quale la società bianconera ha deciso di giocare le ultime due gare stagionali (quella di domenica ed il recupero contro il Massa, che dovrebbe disputarsi il 28 luglio), in omaggio ai giocatori di proprietà della società amica del Cosmos, che quest'anno hanno vestito, in prestito, la maglia bianconera.Domenica, dunque, la formazione di Giusti ospiterà i Lancers Lastra a Signa, formazione già sconfitta al tie break 14 ad 8 il 12 di maggio, quando la formazione lastrigiana occupava ancora la prima posizione in classifica. Quella dell'andata fu una gara che regalò come protagonista Dario Osti, il giovane lanciatore senese che, salito sul monte al 7' dopo un infortunio, giocò una grande partita.Per i Lancers di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata e la squadra fiorentina, che a maggio occupava la prima posizione in classifica e non era mai stata sconfitta, è oggi terzultima, ad una vittoria di distanza dai bianconeri.Vincere, per un'Estra sulle ali dell'entusiasmo dopo aver sconfitto il Firenze secondo in classifica, sarebbe importante per poter mettere nel mirino le prime posizioni in classifica: la Franchigia Firenze ed il Massa sono rispettivamente seconda e terza con una sconfitta in meno rispetto al Siena. L'Arezzo, che precede immediatamente i bianconeri al quarto posto con due vittorie di distanza e lo stesso numero di sconfitte, sarà impegnato in casa della capolista Padule, che ormai ha già schiacciato il campionato ed è proiettata con la testa ai play off di settembre.Il manager senese Giusti, assente sicuramente l'infortunato Querci (mentre si spera in un recupero di Garcia), dovrebbe confermare la formazione vincente a Firenze, con Osti partente in un'inedita batteria con Miguel Sacchi, Nesti in prima, Kamachi in seconda, Deury Rodriguez in terza, Famà all'interbase e Cerreti, Otanez Berroa e Calzati all'esterno.Arbitreranno l'incontro l'arbitro capo Carmine Sanzi e l'arbitro di base Sergio Persico.Domenica 14 luglio 2019 - Ore 15Estra B.C. Siena - Lancers Lastra a SignaPadule Sesto Fiorentino - Chimet BC ArezzoNuove Pantere Lucca - ABC MassaCUS Perugia - Franchigia Firenze ChiantiClassifica: Padule Sesto Fiorentino .1000 (9-0); Franchigia Firenze Chianti .636 (7-4); ABC Massa .556 (5-4); Chimet Arezzo .545 (6-5); Estra B.C. Siena .444 (4-5); Lancers Lastra a Signa .333 (3-6); CUS Perugia .300 (3-7); Nuove Pantere Lucca .200 (2-8).