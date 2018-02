Il Siena Baseball sbarca su Apple Store e Google Play con ''BASEAppBALL''

Il Siena Baseball, dopo lo storico gruppo Facebook e la relativa pagina, il profilo Instagram, quello Twitter ed il sito www.sienabaseball.com , è sbarcato su "BASEAppBALL", la app per cellulari di baseball e softball, ideata da Roberto Cabalisti e Jonathan Peri, che consente di seguire tutte le novità della squadra di baseball bianconera (così come di molte altre realtà italiane) in tempo reale, conoscere i risultati delle partite, acquistare il merchandising ed i prodotti degli sponsor.Con questa app gli appassionati di baseball potranno visualizzare le news riguardanti informazioni e promozioni delle squadre italiane, visualizzare ed effettuare ricerche tra tutti i risultati delle partite, accedere al sistema di navigazione per localizzare e raggiungere i luoghi dove si tengono le varie gare, selezionare le categorie di interesse, visualizzare le notifiche push inviate dal team, visualizzare dettagli sul roster della squadra, effettuare acquisti di materiale promozionale delle squadre o dei suoi sponsor, ascoltare in diretta la Baseball Mania Web Radio.L'applicazione è disponibile sia su Apple Store che su Google Play, quindi scaricabile su smartphone Android e IOS."BaseAppBALL" è facilissima da trovare e da scaricare e, ad un mese dalla presentazione, ha riscosso notevole curiosità e successo.