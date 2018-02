Baseball, un successo la Siena Winter Fest

E' stata un bel successo la Siena Winter Fest organizzata in piazza Bersaglieri a Castellina Scalo sabato scorso dal Siena Baseball con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Monteriggioni.La pioggia ed il maltempo che si sono abbattuti su Siena nella mattinata di sabato hanno magicamente risparmiato la festa che, nonostante un freddo pungente, si è ugualmente svolta.E' stato un successo sia il tunnel di battuta gonfiabile, che ha fatto il proprio esordio a Castellina Scalo, sia l'area multimediale, dove numerosi bambini hanno potuto giocare a baseball utilizzando la Play Station.Si è potuto giocare a baseball - anzi a street cuban baseball - sul lastricato della piazza della frazione di Monteriggioni, in previsione della grande iniziativa che verrà organizzata in Piazza del Campo a Siena in occasione del Siena Sport Week.Tutti gli intervenuti si sono dimostrati felici che il baseball fosse finalmente tornato a Castellina Scalo, dopo il lungo periodo di letargo all'interno delle palestre. Molto apprezzata la presenza dei giocatori della serie C bianconera, che non hanno lesinato foto ed autografi ai bambini presenti. Tra loro anche l'ex bianconero Anyelo Hernandez, pronto a tornare in Repubblica Dominicana il prossimo 8 marzo, che ha dimostrato di lasciare un pezzo del proprio cuore in Italia, sul campo di Castellina Scalo.Sicuramente l'organizzazione di questo evento, che sarà ripetuto annualmente nel periodo del Carnevale, serve a tutti per ricordare che il batti e corri sta tornando, assieme alla primavera e che tra pochi giorni si svolgerà il raduno dei lanciatori e dei ricevitori sul campo "Antonio Scialoja".