E' partito lo Spring Training del Siena Baseball

E' iniziato ufficialmente questa domenica lo Spring Training del Siena Baseball, sul diamante "Antonio Scialoja".Per la squadra bianconera subito una sorpresa: si è infatti aggregato al gruppo l'esterno Francis Rodriguez, che già doveva vestire la casacca bianconera due anni fa e che ha dimostrato fin da subito di essere una bella mazza, che sicuramente potrà dare un importante supporto al nove senese.I bianconeri, agli ordini del manager Giusti e del coach Rodriguez (assente l'altro coach, Mignola), sono stati divisi in due gruppi.I position players (interni ed esterni) hanno preso confidenza con la mazza: per loro stazioni di toss, batting tee e batting practice nel tunnel di battuta. Per i lanciatori, seguiti personalmente dal manager bianconero, dopo il lavoro fisico ed il long toss (il tiro alla lunga distanza effettuato stile "giavellotto"), alcuni esercizi per migliorare le lacune di lancio messe in luce durante gli allenamenti in palestra ed una seduta di PFP (Pitcher’s Fielding Practice, un vero e proprio "rito" dello Spring Training). Proprio al PFP è stata dedicata una bella fetta di tempo, per allenare i lanciatori alle situazioni in cui si troveranno in partita, affinché non si trovino poi a dover eseguire un semplice tiro in prima e sbagliarlo come dei principianti. Non è stato effettuato, invece, il bullpenn, che i lanciatori senesi avevano già effettuato durante le sedute al chiuso della palestra, tirando dal "flat ground", cioè da terra, senza il monte di lancio, che con la sua collinetta è una ventina di centimetri più elevato rispetto al terreno.L'allenamento della formazione bianconera prosegue in palestra, con sedute martedì e giovedì e poi nuovamente domenica mattina sul diamante di Castellina Scalo, alle ore 10, con un'altra seduta di allenamento all'aperto.Nel frattempo, inizia a delinearsi la pre season bianconera. Domenica 18 marzo il Siena dovrebbe giocare un doppio incontro a Livorno, contro la formazione locale che milita in serie B.