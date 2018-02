Baseball giovanile, scatta la Winter League

Domenica 18 febbraio torna la Winter League Toscana Ragazzi. L’edizione toscana del torneo invernale di baseball categoria under 12 è giunta all’edizione numero 18. Un bel traguardo (o meglio una bella tappa), una bella soddisfazione, sempre al servizio dei più piccoli. La società del Siena Baseball partecipa alla Winter League ormai da alcune edizioni e non mancherà ai nastri di partenza neppure quest’anno.Per l’annata 2018 la Winter League si trasferisce alla palestra di Malmantile, tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa.Si giocherà in due giornate, la prima domenica 18 febbraio e la seconda la successiva domenica 25.Un programma denso perché in ciascuna delle due giornate saranno impegnate tutte e nove le squadre partecipanti.L’anno scorso è stata la formazione del Chianti ad alzare il Trofeo davanti a Padule ed Arezzo. L’edizione di quest’anno vede ancora nove quadre a contendersi il titolo. Saranno della competizione le due squadre di casa dello Junior Firenze “Reds” e “Whites“, oltre ad Antella, Chianti, Padule, Lancers, Arezzo, Siena e Livorno, squadra che torna a giocare la Winter dopo qualche anno di assenza.La formula prevede tre gironi all’italiana, ciascuno con il nome di una squadra della Major League: Angels, Braves e Cardinals. I bianconeri sono inseriti nel girone Braves con Arezzo e Chianti. Nella prima giornata ogni squadra sarà impegnata per le due partite di qualificazione. Il Siena di Antonello Langialonga e Paolo Cencioni affronterà l’Arezzo alle 13.40 ed il Chianti alle 14.50. Nella seconda giornata, il 25 febbraio, sarà la volta di ripescaggi, semifinali, alle quali le prime classificate di ogni girone hanno accesso diretto, e finali.