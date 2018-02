Baseball giovanile, è partita la Winter League

Si è giocata domenica, in una palestra a Malmantile, la prima giornata della edizione 2018 della Winter League Toscana organizzata dallo Junior Firenze.Le nove squadre partecipanti, divise in tre gironi, hanno dato vista a gare intense con una cornice di pubblico fatto di genitori, nonni e parenti. Per molti giocatori era il debutto in una partita vera e questo rimarrà indelebile nel loro ricordo.Il girone Braves, nel quale era inserito il Siena, si è aperto con un incontro di cartello tra Chianti ed Arezzo. Tra le due squadre è stata battaglia. Al primo inning l’Arezzo è avanti per 1-0, ma nella successiva ripresa è il Chianti a reagire e portarsi in vantaggio. L’incontro è molto equilibrato ed il risultato finale è favorevole al Chianti. Molti nuovi giocatori nella squadra del Siena allenata da Antonello Langialonga e Paolo Cencioni, che non sono riusciti ad arginare la forza delle altre due formazioni del girone (0-3 la partita contro l'Arezzo e 0-6 la gara contro il Chianti), per una classifica che vede primeggiare il Chianti seguito da Arezzo e Siena.Sono Padule, Chianti e Livorno le prime semifinaliste di questa edizione. Padule dovrà attendere per conoscere i proprio avversari che usciranno dal ripescaggio tra le seconde classificate.Prossimo appuntamento ancora alla Palestra di Malmentile domenica prossima, 25 febbraio, per semifinali e finali.Il Siena giocherà contro lo Junior Firenze Whites alle 11.45 e con i Lancers alle 13.55.