Baseball Spring Training, bene la Chianti Banca a Firenze

Finalmente la Chianti Banca è riuscita a scendere in campo a Firenze nella prestigiosa amichevole in notturna contro la Fiorentina di serie B dell’ex Martinez.In una serata freddissima ed ulteriormente complicata da un vento gelido che l’ha letteralmente flagellata i bianconeri di Giusti e Mignola sono scesi in campo con Orrù (battitore designato), Bonilla (interbase), Guerrini (ricevitore), Yara Smith (seconda base), Antonio Rodriguez (terza base), German de Jesus (prima base), Collalti (esterno sinistro), Kurti (esterno centro) e Chiantini (esterno destro), con Sacchi schierato come lanciatore partente.Il manager bianconero ha schierato tutti e 16 i giocatori a disposizione, assenti i soli Osti (infortunato), Acquaviva, Kamachi, Polanco e Querci, mentre per quanto riguarda Francis Rodriguez pare che non si sia trovato un accordo con la società senese e che è destinato a saltare l'arrivo in maglia Siena dell'esterno di origini dominicane.Sul monte la squadra di Giusti ha alternato Sacchi (3 riprese lanciate), Paulino, Garcia e Rodriguez.La squadra bianconera ha tenuto sotto scacco la Fiorentina per gran parte della gara, ferma sul 2 ad 1 per la squadra di casa per buona parte dell’incontro, prima che il nove senese passasse in vantaggio 4 a 2.Ottima la prova del partente bianconero Sacchi e del rilievo Paulino, al suo ritorno in maglia bianconera, mentre ad essere colpito veramente duro è stato Fabiangel Garcia Gil, che sicuramente dovrà essere rivisto. Alla fine la gara è finita 11 a 4 per la formazione gigliata del manager Fedi, ma, senza ombra di dubbio, per il Siena ci sono molte buone notizie, a partire da alcuni doppi giochi difensivi.In attacco si segnala soprattutto la bella prova di Orrù (2/3 per lui), con Emanuele Modesti all’esordio assoluto con la casacca del Siena e che ben si è mosso all’esterno."Sono molto contento di come si è comportata la squadra", ha detto il ricevitore bianconero Ivan Guerrini, che ha aggiunto: "Se continuiamo con questa intensità, siamo tutti contenti di fare grandi cose assieme: giocatori, staff tecnico, società e tifosi".