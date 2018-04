Baseball, in vista dell'opening day Siena con un lanciatore in più

Sarà Carmine Sanzi, esperto arbitro di Arezzo, l'umpire dell'opening day di baseball tra Chianti Banca Baseball Club Siena e Padule Sesto Fiorentino, che si giocherà domenica, con inizio alle ore 15, sul diamante "Antonio Scialoja" di Castellina Scalo.Nella serata di questo venerdì è previsto, a Castellina Scalo l'ultimo allenamento prima dell'esordio stagionale per la formazione bianconera. Nel roster del Siena ci sarà a disposizione il giovane lanciatore della Fiorentina, Pietro Catania, classe 2002, che arriva in bianconero grazie all'accordo tra Siena di serie C e Fiorentina di serie B per gli atleti compresi tra i 15 ed i 21 anni. Allo stesso modo, come già preannunciato nel corso della conferenza stampa di mercoledì mattina al Comune di Siena, Euridis Martinez (1997), lanciatore partente bianconero la scorsa stagione, salirà sul monte con la maglia biancorossa sabato pomeriggio a Firenze nella prima giornata di serie B tra Fiorentina e Livorno. Con questo innesto saranno cinque i lanciatori a disposizione dello staff tecnico bianconero per l'incontro con Padule: oltre a Catania, sul monte la Chianti Banca potrà contare su Garcia, Osti, Paulino ed lo starting partente SacchiSono stati resi noti nella serata di mercoledì 4 i calendari delle giovanili, il cui ritardo aveva creato non pochi maldipancia nel baseball toscano. L'Under 12 guidata da Antonello Langialonga e targata IlMastro.it esordirà a Firenze, sempre domenica, ma alle ore 10, contro lo Junior Firenze Reds, sul diamante Mezzetta a Firenze Sud.