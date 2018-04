Baseball, rinviata la gara di domenica 15 aprile tra Junior Firenze e Chianti Banca

La Commissione Organizzazione Gare della Federbaseball ha deciso: la gara tra Chianti Banca e Junior Firenze, che si sarebbe dovuta disputare domenica prossima a Firenze allo stadio di Campo di Marte, è rinviata a data da destinarsi, a causa dell'indisponibilità del diamante fiorentino, occupato da altra manifestazione.Quando verrà recuperata la data? Mentre lo Junior Firenze propone il mese di luglio, la squadra bianconera preferirebbe un infrasettimanale, magari il 2 maggio. Vedremo se un accordo verrà trovato, certo che i bianconeri hanno tutto l'interesse ad affrontare quanto prima una squadra che la scorsa domenica ha subito una pesante sconfitta ad opera dei Thunders Salerno, che si sono imposti per 18 a 4.Il turno di stop di questa settimana permetterà alla squadra bianconera di recuperare Ivan Guerrini, assente domenica scorsa e sicuramente uno dei migliori battitori del Siena.Nell'opening day di domenica 8, la formazione under 12 del Mastro.it B.C. Siena ha rimediato una sconfitta nella gara di esordio contro lo Junior Firenze Whites, che si è imposto in casa sul diamante "Mezzetta" per 20 a 2.Domenica prossima concentramento sul diamante "Antonio Scialoja" di Castellina Scalo: alle 10 IlMastro.it B.C. Siena - Etruscan F. YMCA Grosseto, alle 14 BSC Grosseto Wild Rabbits - IlMastro.it B.C. Siena.