Basket Serie B, la Virtus Siena conferma il blocco dei senior

Un gruppo unito, in campo e fuori. La Virtus conferma, per la prossima stagione in serie B, tutto il blocco senior autore della splendida cavalcata della passata stagione terminata con la promozione.Federico Bianchi, Gianmarco Olleia, Gerlando Imbrò, Alessandro Nepi, Stefano Simeoli ed Alessandro Pucci rimarranno a formare lo zoccolo duro che ormai caratterizza il roster rossoblu.Conferme importantissime queste per coach Tozzi, che potrà ancora contare sull'esperienza e la qualità dei virtussini, tutti di nuovo presenti escluso ovviamente Simone Lenardon, ritiratosi dal basket giocato.Alcuni dati statistici della scorsa stagione dei rossoblu:Federico Bianchi: 7,63 punti, 3,8 rimbalzi, 38% da tre punti.Gianmarco Olleia: 13,44 punti, 3,94 rimbalzi, 1,38 assistGerlando Imbrò: 12,71 punti, 5,29 rimbalzi, 2,43 assist, 40% da tre puntiAlessandro Nepi: 10,41 punti, 3,47 rimbalzi, 2,5 assist, 35% da tre puntiStefano Simeoli: 11 punti, 9,55 rimbalzi, 2,48 assistAlessandro Pucci: 7,59 punti, 2,91 rimbalzi, 0,84 assistQueste le parole del capitano, Federico Bianchi: «Ringrazio a nome di tutti la società, il presidente, lo sponsor e tutta la dirigenza per questa ennesima conferma ed atto di fiducia nei miei confronti e nei confronti di tutto il gruppo dei senior. Siamo un gruppo molto affiatato, abbiamo dimostrato più volte di poter lavorare in maniera egregia per arrivare ai nostri obiettivi. Quest’anno faremo sicuramente lo stesso, ed ovviamente avremo quel qualcosa in più derivato dal fatto di essere un gruppo, oltre che di professionisti, di amici, che lotterà fino all’ultimo per raggiungere quelli che saranno gli obiettivi che ci prefisseremo».