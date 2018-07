Basket Serie B, Francesco Gnecchi è un nuovo giocatore della Virtus Siena

La Virtus Siena continua a costruire, pezzo dopo pezzo, il roster per il prossimo campionato di Serie B.Dopo l'arrivo di Orsini e la conferma dei senior, è un under l'ultimo acquisto della società di Piazzetta Don Perucatti: Francesco Gnecchi vestirà la maglia rossoblu nella prossima stagione.Play/guardia classe 1999, Francesco è figlio d'arte: il padre Andrea ha giocato per molti anni tra A1 e A2 a Desio, Gorizia, Forlì e Fabriano, prima di intraprendere la carriera da allenatore.Francesco arriva da College Borgomanero, dove ha trascorso gli ultimi anni delle giovanili (precedente alla Basket School Fabriano, fino al 2015) ed ha esordito in prima squadra in Serie C Gold piemontese a 16 anni, per poi continuare a partecipare al campionato con un utilizzo sempre più ampio fino allo scorso anno, durante il quale ha messo a referto 6,94 punti in 20,6 minuti di utilizzo, in una stagione terminata al primo turno di Playoff.Ecco le prime parole in rossoblù di Gnecchi: «Vorrei ringraziare la società della Virtus per avermi inserito nel progetto per il prossimo anno, sono molto felice di poter giocare in una città nella quale ho sempre sognato di giocare, soprattutto per il valore a livello cestistico che si è creato intorno a Siena, per questo anno mi aspetto grandi cose sperando soprattutto di continuare a togliermi soddisfazioni a livello personale e di squadra»